Horóscopo de Aries para hoy domingo 27 de junio de 2021

Horóscopo de Aries hoy

Amanecerás con mucha energía pues estarás entusiasmado por algunos planes que deseas realizar esta tarde, no obstante, un tema familiar podría cambiar tus planes, debes organizarte.

Fechas

21 de marzo - 20 de abril

Signo de Fuego: Quiere decir, su principio es masculino y, por lo tanto, son enérgicos, fogosos, francos, tienden a la generosidad (lo hacen porque necesitan destacar), son temerarios, actúan de inmediato y no piensan en las consecuencias. Son espontáneos y un poco exagerados.

Su cualidad es cardinal: Con esta cualidad, nuevamente masculina, tenemos dos dosis de esta polaridad. Los cardinales inician y toman decisiones. Además, tienden a emprender, son pasionales, impacientes, impetuosos y autoritarios.

Su polaridad es masculina: En astrología, el concepto de “masculino” no tiene ninguna connotación sexual o vinculación con la genitalidad. Con este término se designa una forma particular de acción. Los signos masculinos están en constante movimiento (saltan, corren, caminan, accionan, etc.) El impulso es hacia afuera, lo exteriorizan todo y tienen problemas para registrar o entender las emociones ajenas; piensan en sus necesidades con cierto egoísmo.

Últimas predicciones para Aries

25 de junio de 2021

Tendrás que gestionar algunos temas laborales con una persona que no te genera mucha confianza. No tengas posturas defensivas, si eres diplomático lograrás manejar todo de forma correcta.

24 de junio de 2021

Tendrás que gestionar algunos temas laborales con una persona que no te genera mucha confianza. No tengas posturas defensivas, si eres diplomático lograrás manejar todo de forma correcta.

23 de junio de 2021

No estás contemplando con objetividad esa situación que debes de resolver, aclara tu mente y podrás encontrar las soluciones. En lo sentimental, esa persona te buscará, intenta disculparla.

22 de junio de 2021

Hay alguien que intentará afectar tu imagen laboral. Concéntrate en los resultados de tu labor y evita enfrentamientos, será la manera adecuada para neutralizar los ataques y seguir avanzando.

21 de junio de 2021

Se dilatarán algunos procesos que pensaste manejar con cierta rapidez, sé paciente, todo seguirá su curso positivamente. En lo personal, se liman las asperezas que se habían generado a tu alrededor.

20 de junio de 2021

Llegará una visita al hogar. Esta persona busca pedirte un favor o vincularte en algo que no será del todo positivo, cuidado. En el amor, no te bloquees, hay sentimientos que necesitas expresar.

Ritual de Jhan Sandoval

Si sientes que la intensidad de tu relación va decayendo y quieres encender pasiones dormidas, este ritual de Jhan Sandoval es el mejor para ti. Solo necesitas una vela roja, pétalos de rosa y sangre de grado. Mira el siguiente video y anímate a realizarlo.