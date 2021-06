Horóscopo de hoy sábado 26 de junio de 2021, consulta tus predicciones

Predicciones del horóscopo de hoy, sábado 26 de junio de 2021, según las cartas del tarot de Jhan Sandoval. Entérate de lo que te deparan los signos del zodiaco en el amor, trabajo, salud y comienza el día con los mejores horóscopos diarios.

Recuerda que si deseas conocer las predicciones más completas del horóscopo siempre puedes consultar el horóscopo de hoy, ayer y mañana en La República.

Aries

Esa persona que te brindó su apoyo necesita de tu ayuda. No te pedirá el favor de una manera directa, pero será evidente su necesidad. No lo dudes, es el momento de retribuir y colaborar.

Tauro

No tienes el ánimo para aclarar los malos entendidos que surgieron con la persona que amas, pero es posible que hoy te veas presionado a escucharla. Préstale atención, no seas indiferente.

Géminis

Tienes deseos de realizar un viaje o concretar un nuevo proyecto, pero sabes que para realizarlo necesitas del apoyo de alguien a quien deberás de convencer. Sé persuasivo y lo lograrás.

Cáncer

No comentes las cosas que vives a alguien que no es de tu total confianza. Luego surgirían chismes a tu alrededor. Sé selectivo y discreto, es la manera correcta para evitar especulaciones.

Leo

Es evidente que esa persona está evadiendo las aclaraciones que necesitas. No insistas y trata de mantener distancia. Estás en un tiempo donde debes alejarte de aquellos que no te corresponden.

Virgo

Evitar las peleas no implica el reprimir tus emociones o ignorar aquello que te parece injusto. Esa persona está equivocándose en sus actitudes y necesitas decirlo, sé directo y podrá entenderte.

Libra

No te desgastes emocionalmente pensando en alguien que no valora todos los detalles que has tenido. Controla tus emociones y piensa detenidamente en tu actitud; reflexiona y cambia.

Escorpio

Ahora que cuentas con el apoyo familiar y con ese capital que pensaste perdido, podrás proyectar esos cambios y mejoras que pensaste imposibles de realizar. Vienen mejores momentos.

Sagitario

Las complicaciones que has sentido para alcanzar tus objetivos han ido apagando tu natural optimismo, pero hoy las palabras de una amistad te harán cambiar de visión y seguirás luchando.

Capricornio

Si te sigues cerrando en tus ideas imponiendo aquello que te parece correcto, esa persona seguirá mostrándose inflexible. Apuesta por una actitud más conciliadora, todo sería diferente.

Acuario

Una amistad te animará a asistir a una reunión que no tenías programada, pero es posible que tus responsabilidades no te permitan darte ese espacio y desistirás. Será lo más indicado.

Piscis

Lo que interpretas como percepciones o intuiciones, son en realidad, temores que te hacen desconfiar de esa persona que pretende acercarse. Arriésgate y conócela, no tiene malas intenciones.