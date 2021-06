Horóscopo de Sagitario para hoy viernes 25 de junio de 2021

Horóscopo de Sagitario hoy

El temor a la competencia o a no lograr tus metas te hace posponer el inicio de un proyecto que sería muy exitoso. Lucha con tu mente y anímate a embarcarte en esa nueva aventura.

Fechas:

23 de noviembre - 21 de diciembre

Signo de Fuego: Estos signos tienen mucha energía, por eso se los cataloga de masculinos, pues tienen necesidad de saltar, correr, dirigirse y manifestarse. La pasión es otra característica, son muy fogosos. Algo que los distingue y que está muy presente en Sagitario es la franqueza, siempre dicen lo que sienten o piensan, sin ningún tipo de filtro. El Fuego es arrollador, cuando no se maneja bien esta energía, puede dar cierta crueldad o insensibilidad para actuar.

Su cualidad es mutable: La inquietud es lo que resalta, le da curiosidad saber, explorar, cruzar más allá de la frontera, pero sin saber qué hacer después. Hay en ellos una gran capacidad de adaptación, esto les permite transitar cualquier sendero sin complicarse. La mutabilidad brinda un grado de empatía que le permite entender las razones más extrañas, esto amplifica su capacidad de comprensión al otro.

Su polaridad es masculina: Es el principio de actividad, como lo mencionamos, no pueden estar quietos, necesitan hacer algo o dirigirse a algún lugar. Esto mismo, lo impulsa a emprender, si tienen una idea en la cabeza, buscan la forma de llevarla a la acción. El problema es que lo masculino es una energía autoritaria e impositiva, un Sagitario tendrá tendencia a dar órdenes e imponerse. Lo pasional también es característica de lo masculino, todo lo que hagan tendrá una motivación intensa, no les falta entusiasmo para cada aventura.

Últimas predicciones para Sagitario

24 de junio de 2021

23 de junio de 2021

Luego de esa caída económica o laboral, llega a tus manos un proyecto que será viable y muy positivo. No lo dudes y embárcate en esta nueva experiencia. En el amor, no caigas en obsesiones.

22 de junio de 2021

Te está costando entender las razones de ese compañero laboral que ha procedido contrario a tus indicaciones. Muestra más tolerancia y podrás entender los motivos que lo forzaron.

21 de junio de 2021

La buena gestión que has tenido te permitirá recibir ofertas que serán convenientes, llega un período de cambios muy positivos. En el amor, no guardes rencor, necesitas perdonar y olvidar.

20 de junio de 2021

Aunque te moleste la constante exigencia de ese familiar, gracias a su disciplina tendrás en orden esos aspectos que hasta el momento habías descuidado. Con el tiempo se lo agradecerás.

19 de junio de 2021

Esa persona que te está haciendo esa propuesta no es del todo transparente y has evidenciado su proceder. Es el momento de tomar distancia y no vincularte en nada que pueda afectarte.

