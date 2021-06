Horóscopo de hoy viernes 25 de junio de 2021, consulta tus predicciones

Predicciones del horóscopo de hoy viernes 25 de junio de 2021 según las cartas del tarot de Jhan Sandoval. Entérate de lo que te deparan los signos del zodiaco en el amor, trabajo, salud y comienza el día con los mejores horóscopos diarios.

Recuerda que si deseas conocer las predicciones más completas del horóscopo siempre puedes consultar el horóscopo de hoy, ayer y mañana en La República.

Aries

Tendrás que gestionar algunos temas laborales con una persona que no te genera mucha confianza. No tengas posturas defensivas, si eres diplomático lograrás manejar todo de forma correcta.

Tauro

Tendrás cerca a una persona que admiras por su trayectoria profesional. Tomarás en cuenta todos sus consejos y no dudarás en llevarlos a la práctica. Llega un período de aprendizaje y crecimiento.

Géminis

Sigue tus corazonadas y no te impulses a ejecutar si no te sientes seguro. Confiarte de tu capacidad y aventurarte a realizar algo que no conoces al detalle podría traerte más de un problema.

Cáncer

La paralización de ese proyecto está afectando tu economía. No te quedes en suspenso y toma iniciativas para que todo avance. En el amor, desarrolla la paciencia, no es conveniente discutir.

Leo

Luego de un tiempo de espera se abren las puertas para concretar ese viaje que estabas esperando. En lo sentimental, conversarás con esa persona que llama tu atención, habrá mutuo interés.

Virgo

La transparencia y honradez con la que ejecutas tu labor atraerá la confianza de personas que desean trabajar contigo. Hoy escucharás propuestas que serán viables, no dudes en aceptarlas.

Libra

Es posible que tu desánimo no sintonice con las exigencias y demandas que te deparan en el día. Cambia ese estado y mantente alerta, de esta manera lograrás resolver todo lo que se presente.

Escorpio

Te alejas de actividades que te habían mantenido distraído y retomarás aquellas labores importantes que quedaron pendientes. En lo sentimental, la persona que amas necesita atención.

Sagitario

El temor a la competencia o a no lograr tus metas te hace posponer el inicio de un proyecto que sería muy exitoso. Lucha con tu mente y anímate a embarcarte en esa nueva aventura.

Capricornio

A pesar que se han roto algunas alianzas no te detendrás y seguirás esforzándote para alcanzar esa meta que te has propuesto. En lo sentimental, no busques culpables, intenta conciliar.

Acuario

Es posible que confíes en la palabra de una persona que ha demostrado con actos su poco compromiso laboral. Si necesitas de su apoyo, será indispensable que establezcas reglas y condiciones.

Piscis

La ligereza o la distracción podría conducirte a errores que retrasen esa labor que vienes ejecutando. Para prevenir este tipo de situaciones, detente a observar minuciosamente tus avances.