Horóscopo de Escorpio para hoy viernes 25 de junio de 2021

Horóscopo de Escorpio hoy

Te alejas de actividades que te habían mantenido distraído y retomarás aquellas labores importantes que quedaron pendientes. En lo sentimental, la persona que amas necesita atención.

Fechas:

23 de octubre - 21 de noviembre

Signo de Agua: Es el segundo signo de este elemento. Si Cáncer son los ríos y Piscis el mar, a Escorpio le corresponde las aguas pantanosas y estancadas. Es profundo y sensible por este elemento, no obstante, al ser un signo de cualidad fija tiende a la retención. La fijeza genera inmovilidad y el Agua rige sobre el mundo de los sentimientos: Escorpio tiene a no soltar la experiencia emocional.

Su cualidad es fija: Como lo mencionamos líneas arriba, lo fijo tiende a no cambiar y a retener. A los Escorpio les cuesta soltar los recuerdos y todas aquellas emociones que generaron gran impacto. La concentración es otra tendencia de esta cualidad energética, aquí el foco de atención máxima es sobre las emociones: Un Escorpio puede estar obsesionado con alguna idea o afecto por largos períodos de tiempo.

Su polaridad es femenina: Aumentando su tendencia a la no reacción (por lo menos, no de manera evidente). Interioriza mucho, todo lo que experimenta se cocina dentro a altas temperaturas (regencia de Marte) pero bajo una apariencia silenciosa (signo femenino y de Agua). Lo pasivo le genera paciencia y un gran soporte, esta resistencia le permite estar en silencio aguantando las experiencias más duras.

Últimas predicciones para Escorpio

24 de junio de 2021

23 de junio de 2021

Podrían cruzarse labores paralelas en algún momento del día. Organiza bien tus actividades y no descuides nada para que puedas tener todo bajo control. No exageres en gastos.

22 de junio de 2021

Aprovecharás un tiempo libre que tendrás para resolver asuntos familiares que estaban siendo aplazados. Notarás la incomodidad de un familiar que te sentía indiferente y te disculparás.

21 de junio de 2021

No pospongas aquello que necesitas atender en estos momentos, luego podrías acumularte de actividades. En lo sentimental, piensas mucho en esa mala experiencia, intenta olvidarla.

20 de junio de 2021

Estarías actuando de una forma impositiva frente a un acontecimiento que requiere de la intervención de varias personas. Sé comprensivo y llegarás a un acuerdo que beneficie al entorno.

19 de junio de 2021

Ese llamado que hiciste ha acercado a amistades que desean ayudarte. Hoy tendrás apoyo y distintas respuestas para resolver ese tema que tanto te preocupaba. Todo empieza a resolverse.

