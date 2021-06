Horóscopo de Capricornio para hoy viernes 25 de junio de 2021

Horóscopo de Capricornio hoy

A pesar que se han roto algunas alianzas no te detendrás y seguirás esforzándote para alcanzar esa meta que te has propuesto. En lo sentimental, no busques culpables, intenta conciliar.

Fechas:

22 de diciembre - 19 de enero

Signo de Tierra: Al ser de energía femenina, la Tierra no inicia, mas bien mantiene, estructura y construye. Tampoco se mueve o cambia de dirección, por lo tanto, puede sostenerse en una idea y trabajarla pacientemente, hasta materializarla. La Tierra reconoce al mundo físico como única realidad y toma todo lo que se relacione con lo espiritual o filosófico con cierto escepticismo.

Su cualidad es cardinal: Esta energía es masculina (acción) y sonará contradictorio, puesto que hablamos de un signo femenino. Se explicaría de la siguiente manera: Capricornio entra en acción (cardinal) para construir en el mundo material (Tierra). Aquí se encuentra el principal motivo del porqué los nativos de este signo no pueden estar quietos; ellos moverán y empujarán todo lo que fuera necesario para construir algo sólido (profesión, bienes, etc.).

Su polaridad es femenina: Acentúa su receptividad a las impresiones del mundo exterior, aprende de lo que ve y lo incorpora. Lo femenino recibe, es un signo que acepta las órdenes, le gusta cumplir con las reglas, las respeta. Alejado de cualquier apasionamiento, puede considerar las cosas con más reflexión y serenidad. Es un signo ecuánime, obra con rectitud, imparcialidad y nunca se deja llevar por la emoción del momento.

Últimas predicciones para Capricornio

24 de junio de 2021

23 de junio de 2021

Las rivalidades que hay entre tú y ese compañero laboral están yendo en aumento por la inflexibilidad que ambos manifiestan. No dejes que esto roce los extremos y busca la conciliación.

22 de junio de 2021

No te dejes intimidar por esa persona que te exige resultados y solicita el apoyo de esa amistad en la que confías. Con su apoyo y tu constancia lograrás cumplir con todo lo encomendado.

21 de junio de 2021

Recibirás una noticia muy positiva. Esos planes que estaban estancados empiezan a avanzar. En el amor, la comunicación empieza a fluir con la persona que te interesa, no pongas límites.

20 de junio de 2021

Una amistad te ayudará a salir de ese estado de tristeza en el que te encontrabas. Ahora que recuperas energía y voluntad empezarás a atender todo aquello que habías descuidado.

19 de junio de 2021

El día se presentará tranquilo, empieza a resolverse con facilidad aquello que te generaba preocupación. Por la tarde, pensarás en visitar amigos o familiares, pasarás un buen momento.

