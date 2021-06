Horóscopo de hoy sábado 19 de junio de 2021, consulta tus predicciones

Predicciones del horóscopo de hoy, sábado 19 de junio de 2021, según las cartas del tarot de Jhan Sandoval. Entérate de lo que te deparan los signos del zodiaco en el amor, trabajo, salud y comienza el día con los mejores horóscopos diarios.

Aries

Esa persona que amas siente que no estás siendo muy transparente y es posible que tome distancia hasta que se puedan aclarar los malos entendidos. No te quedes suspendido y aclara sus dudas.

Tauro

Hay evidencias de la falta de transparencia que ha tenido esa persona. Desear recuperarla parte de un capricho emocional que necesitas eliminar. Valora la tranquilidad que has recuperado.

Géminis

Alguien que aún recuerdas se volverá a acercar con el interés de recuperar tu atención y cariño. Aún no te sientes listo para retomar el vínculo y decidirás mantener tu distancia, será lo mejor.

Cáncer

Aunque te has recuperado de esa mala experiencia, no te conviene tener posturas de ganador frente a tus enemigos. La discreción y el silencio evitarán nuevos ataques, tenlo presente.

Leo

Las aguas se han calmado y vuelve a fluir la comunicación con esa persona. Hoy continuarán compartiendo ideas y fortaleciendo la confianza, en poco tiempo se dará ese encuentro que deseas.

Virgo

Ambas partes fueron muy golpeadas por esa separación. Proponer una reconciliación sin evaluar al detalle los errores que se cometieron no conduciría a nada. Detente y trata de reflexionar.

Libra

Un giro de circunstancias empieza a acelerar esa situación económica que parecía detenerse. En lo personal, recibirás una llamada de esa persona que te interesa, todo cambia a tu favor.

Escorpio

Ese llamado que hiciste ha acercado a amistades que desean ayudarte. Hoy tendrás apoyo y distintas respuestas para resolver ese tema que tanto te preocupaba. Todo empieza a resolverse.

Sagitario

Esa persona que te está haciendo esa propuesta no es del todo transparente y has evidenciado su proceder. Es el momento de tomar distancia y no vincularte en nada que pueda afectarte.

Capricornio

El día se presentará tranquilo, empieza a resolverse con facilidad aquello que te generaba preocupación. Por la tarde, pensarás en visitar amigos o familiares, pasarás un buen momento.

Acuario

No sumes actividades a tu agenda cuando tienes pendientes varias cosas por realizar. La sobrecarga te generaría tensión y puedes evitarlo. En lo familiar, no tengas actitudes impositivas.

Piscis

Te sorprenderá la comunicación o visita de una amistad que desea verte. Salir un momento te permitirá despejar tu mente y recuperar esos ánimos que estabas perdiendo. Lo disfrutarás.