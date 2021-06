Horóscopo de Piscis para hoy jueves 17 de junio del 2021

Horóscopo de Piscis hoy

Tu labor está siendo monótona, lo que te hace pensar en retomar algunas actividades que antes resultaron más interesantes y lucrativas. No tomes decisiones apresuradas, evalúa con calma.

Fechas:

19 de febrero - 20 de marzo

Signo de Agua: Este elemento se limita a recibir, no actúa, no acciona, solo percibe y asimila las impresiones que le genera el mundo exterior. El Agua está conectada con las emociones y la sensibilidad, esto le permite captar con mucha más facilidad lo que pueden sentir los demás, ya que es empático. No puede anteponer el mundo material o racional por sobre sus sentimientos, al final estos últimos ganan y lo llevan a renunciar a todo por estar en armonía con lo que siente.

Su cualidad es mutable: Esto lo conduce a distintas direcciones sin saber a cuál dirigirse, lo que le genera problemas para tomar decisiones. Hay mucha flexibilidad en los signos de esta cuadruplicidad, se adaptan fácilmente a todo, se dejan llevar por la corriente sin considerar si resulta o no favorable. El Agua es empática, al igual que lo mutable, esta doble dosis de empatía le ayuda a percibir las emociones de otros e incluso mimetizarse a ellas.

Su polaridad es femenina: Aumentando su quietud, pasividad y receptividad. Tienden a la sumisión, aceptando las órdenes que reciben de otras personas, esto mismo los lleva a ese sentido de sacrificio y renuncia a lo que tienen. Todo es hacia adentro, no exterioriza lo que siente, lo acumula, lo repliega y desde ahí, en el profundo mar de sus emociones, vive los altos y bajos de sus propias mareas.

Últimas predicciones para Piscis

16 de junio del 2021

Esa propuesta laboral no te resulta económicamente atractiva, pero antes de descartarla intenta negociar, llegarías a un buen acuerdo. En el amor, alguien se acercará a ti, no cierres las puertas.

15 de junio de 2021

Estás pensando en las distintas opciones que tienes para resolver ese problema que se ha presentado, pero no estás tomando acción y el tiempo sigue pasando. Toma una decisión y actúa.

14 de junio de 2021

Tu esfuerzo está generándote recompensas materiales y hoy pensarás en realizar alguna compra que tenías planificada. Por la noche, obviarás alguna reunión para poder descansar y meditar.

13 de junio de 2021

Es posible que te hayas comprometido con tu familia para concretar un paseo o viaje corto del cual ahora dudas en realizar. No cambies los planes de manera abrupta y cumple tus promesas.

12 de junio de 2021

Tendrás que dividir tu día en actividades domésticas y asuntos laborales que quedaron pendientes. Organiza tus horarios y no permitas que el cansancio de haga posponer lo que debes terminar.

