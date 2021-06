Horóscopo de Escorpio para hoy jueves 17de junio del 2021

Horóscopo de Escorpio hoy

Las demoras que se han presentando te obligan a tomar con más seriedad esa labor que parecía fácil de resolver. Terminarás el día agotado, es posible que canceles reuniones para descansar.

Fechas:

23 de octubre - 21 de noviembre

Signo de Agua: Es el segundo signo de este elemento. Si Cáncer son los ríos y Piscis el mar, a Escorpio le corresponde las aguas pantanosas y estancadas. Es profundo y sensible por este elemento, no obstante, al ser un signo de cualidad fija tiende a la retención. La fijeza genera inmovilidad y el Agua rige sobre el mundo de los sentimientos: Escorpio tiene a no soltar la experiencia emocional.

Su cualidad es fija: Como lo mencionamos líneas arriba, lo fijo tiende a no cambiar y a retener. A los Escorpio les cuesta soltar los recuerdos y todas aquellas emociones que generaron gran impacto. La concentración es otra tendencia de esta cualidad energética, aquí el foco de atención máxima es sobre las emociones: Un Escorpio puede estar obsesionado con alguna idea o afecto por largos períodos de tiempo.

Su polaridad es femenina: Aumentando su tendencia a la no reacción (por lo menos, no de manera evidente). Interioriza mucho, todo lo que experimenta se cocina dentro a altas temperaturas (regencia de Marte) pero bajo una apariencia silenciosa (signo femenino y de Agua). Lo pasivo le genera paciencia y un gran soporte, esta resistencia le permite estar en silencio aguantando las experiencias más duras.

Últimas predicciones para Escorpio

16 de junio de 2021

Necesitas respuestas o documentos que no llegan a tus manos debido a la mala gestión de un compañero. No es conveniente perder la calma. Si sabes esperar todo saldrá positivamente.

15 de junio de 2021

Llega a tus manos una propuesta laboral que implica hacer cambios importantes en tu agenda diaria. No lo descartes, será la oportunidad que esperabas para conseguir estabilidad económica.

14 de junio de 2021

Esa meta que deseas alcanzar se está convirtiendo en una obsesión que no te permite descansar ni disfrutar de otros aspectos de tu vida. Recupera el equilibrio y lograrás un mejor desarrollo.

13 de junio de 2021

La tranquilidad que tendrás en el día se vería alterada por una comunicación que recibirás. Esa persona que sabes inestable seguirá insistiendo en volverte a ver. Mantén tu distancia.

12 de junio de 2021

Aún no le perdonas a esa persona las actitudes que has tenido y es posible que te muestres cortante e hiriente en algunos de tus comentarios. Evítalo, de ti depende recuperar la tranquilidad.

