Horóscopo de Aries para hoy jueves 17 de junio del 2021

Horóscopo de Aries hoy:

Te será muy evidente la actitud evasiva de alguien que debe de devolverte una cantidad de dinero. No dejes de presionar. En lo personal, pasarás un día tranquilo, alejado de sobresaltos.

Fechas:

21 de marzo - 20 de abril

Signo de Fuego: Quiere decir, su principio es masculino y, por lo tanto, son enérgicos, fogosos, francos, tienden a la generosidad (lo hacen porque necesitan destacar), son temerarios, actúan de inmediato y no piensan en las consecuencias. Son espontáneos y un poco exagerados.

Su cualidad es cardinal: Con esta cualidad, nuevamente masculina, tenemos dos dosis de esta polaridad. Los cardinales inician y toman decisiones. Además, tienden a emprender, son pasionales, impacientes, impetuosos y autoritarios.

Su polaridad es masculina: En astrología, el concepto de “masculino” no tiene ninguna connotación sexual o vinculación con la genitalidad. Con este término se designa una forma particular de acción. Los signos masculinos están en constante movimiento (saltan, corren, caminan, accionan, etc.) El impulso es hacia afuera, lo exteriorizan todo y tienen problemas para registrar o entender las emociones ajenas; piensan en sus necesidades con cierto egoísmo.

Últimas predicciones para Aries

16 de junio de 2021

La desconfianza te está haciendo dudar de las opciones que se han presentado para resolver ese inconveniente laboral. Sé más flexible o generarías retrasos que traerían otras complicaciones.

15 de junio de 2021

Las demoras que sientes para concretar tus proyectos te hacen pensar en descartarlos cuando lo correcto sería esperar, recuérdalo. En el amor, no pierdas objetividad, evita caer en obsesiones.

14 de junio de 2021

Empiezas a ser consciente que esa actividad que tanto te emociona no está siendo productiva como lo habías imaginado. Antes de abandonarla en su totalidad piensa en replantearla.

13 de junio de 2021

Es posible que estés malgastando ese dinero que habías recibido y un familiar te lo haría notar. Necesitas cuidar de tus recursos si deseas mantener la estabilidad que tanto te ha costado conseguir.

12 de junio de 2021

No malinterpretes la actitud de esa persona que aparenta ser cortante. Los motivos de su distanciamiento no son los que imaginas. Hoy por la tarde podrán conversar y aclarar malos entendidos.

