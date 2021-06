Horóscopo de Escorpio para hoy sábado 12 de junio de 2021

Horóscopo de Escorpio Hoy

Aún no le perdonas a esa persona las actitudes que has tenido y es posible que te muestres cortante e hiriente en algunos de tus comentarios. Evítalo, de ti depende recuperar la tranquilidad.

Fechas:

23 de octubre - 21 de noviembre

Signo de Agua: Es el segundo signo de este elemento. Si Cáncer son los ríos y Piscis el mar, a Escorpio le corresponde las aguas pantanosas y estancadas. Es profundo y sensible por este elemento, no obstante, al ser un signo de cualidad fija tiende a la retención. La fijeza genera inmovilidad y el Agua rige sobre el mundo de los sentimientos: Escorpio tiene a no soltar la experiencia emocional.

Su cualidad es fija: Como lo mencionamos líneas arriba, lo fijo tiende a no cambiar y a retener. A los Escorpio les cuesta soltar los recuerdos y todas aquellas emociones que generaron gran impacto. La concentración es otra tendencia de esta cualidad energética, aquí el foco de atención máxima es sobre las emociones: Un Escorpio puede estar obsesionado con alguna idea o afecto por largos períodos de tiempo.

Su polaridad es femenina: Aumentando su tendencia a la no reacción (por lo menos, no de manera evidente). Interioriza mucho, todo lo que experimenta se cocina dentro a altas temperaturas (regencia de Marte) pero bajo una apariencia silenciosa (signo femenino y de Agua). Lo pasivo le genera paciencia y un gran soporte, esta resistencia le permite estar en silencio aguantando las experiencias más duras.

Últimas predicciones para Escorpio

11 de junio de 2021

Un compañero tendría la intención de indisponerte con un superior debido a ciertas demoras en algunas de tus gestiones, cuidado. En lo sentimental, recibirás una llamada de atención.

10 de junio de 2021

No tengas temor y compite por esa oportunidad laboral, tu capacidad te pondrá por encima de la competencia. Esa persona que te debía un dinero te llamará para coordinar la devolución.

9 de junio de 2021

Un compañero te advertirá de algunos errores que vienes cometiendo en tu labor, pero que no has percatado por las constantes distracciones que tienes. Organízate, evitarás complicaciones.

8 de junio de 2021

Luego de analizar bien tus posibilidades, tomarás la decisión de pedir apoyo a esa persona que sabes no te lo negaría. Su ayuda será inmediata, en poco tiempo tus problemas se resolverán.

7 de junio de 2021

Tendrás en tus manos una nueva responsabilidad que demandará atención y mucha concentración de tu parte, de lo contrario podrías cometer errores. De ti dependerán los resultados.

Ritual de Jhan Sandoval

¿Sin suerte en el plano amoroso? Jhan Sandoval te trae un ritual efectivo para atraer el amor a tu vida. Sigue los pasos y prepárate para una nueva oportunidad en el aspecto sentimental.