Horóscopo mensual | Horóscopo de mayo | La tarotista Mhoni Vidente muestra qué te depara el futuro en las áreas de salud, amor y trabajo, según tu signo zodiacal. Conoce sus predicciones y descubre qué te dicen sus acertadas cartas para este mes de junio 2021.

Recuerda que, además, puedes revisar los pronósticos del horóscopo de cada semana, que viene también de la mano de Mhoni Vidente. Encuentra aquí los mejores presagios para tu futuro en estos 30 días.

Horóscopo de junio 2021

En este mes, Mhoni Vidente predice el futuro en el horóscopo de mayo para cada signo zodiacal. Descubre cuáles son los cambios que se presentarán en cada área de tu vida y qué números y días tendrás mayor suerte.

Horóscopo mensual para Aries

Junio mes de estar con tus de energías encontradas y eso te va hacer que tengas un mes algo complicado con tus compañeros de trabajo por eso trata de tener mas tolerancia y no discutir sin razón en tu ámbito laboral, te invitan a salir de viaje en este mes y va ser con tu pareja así que tu disfruta mucho tus días de descanso, manda arreglar asuntos de un título de propiedad o el cambio de propietario de un vehículo.

Te llegará un dinero extra por una deuda del pasado o el pago de comisiones, en cuestión de salud va ser un mes de junio lleno de estrés y preocupación así trata de tomar vitaminas y seguir con tu rutina de ejercicio para que así liberar toda la energía negativa que te pueda rodear.

Tus mejores días van a ser 02, 04, 07, 08, 14, 19, 22, 25, 28 y 30 y en estos días las energías positivas van estar de tu lado así podrás estar cambiando de trabajo o poner un negocio que te va ir muy bien, te recomiendo que el día primero de junio prendas una veladora roja y le pongas perfume y una moneda enterrada en la cera y al momento de prenderla pedir a tu ángel de la guardia que te vaya de lo mejor en este mes, arreglarás papelería de pasaporte o visa americana.

Horóscopo mensual para Tauro

El sexto mes del año va a ser para tu signo, Tauro, muy benéfico en asuntos de trabajo o cierre de contratos nuevos, solo recuerda que el Tauro es muy fuerte en las decisiones de trabajo así que tendrás que pensar más de dos veces todo lo que vayas a hacer en estos días, decide vender tu vehículo para comprar uno más reciente, ya no busques el amor en esa persona que no te valoro recuerda que lo mejor que tiene los Tauro es su magnetismo para atraer personas mas compatibles.

Te recomiendo que prendas una veladora de color blanca y le pidas a tu ángel de la guardia que te abra los caminos de la prosperidad y veraz que tendrás mucha suerte en todo lo que realices, entrarás a estudiar tu carrera universitaria o decide hacer un maestría, te invitan trabajar en gobierno o una empresa internacional, tus mejores días van ser 01, 03, 09, 12, 17, 20, 21, 28 y 30 en estos días las energías positivas van estar muy fuertes para ayudarte a crecer más en lo económico.

En este mes de junio arreglarás un asunto legal que tenías pendiente, te hacen un regalo que no esperabas que te va dar mucha alegría, va ser un mes lleno de fiestas y cumpleaños familiares.

Horóscopo mensual para Géminis

Recuerda que en este mes será de renacimiento por completo de tu energía y empezar a ver más por ti en todos los sentidos; en estos treinta días te llegarán nuevas propuestas de trabajo o proyectos de negocio propio, solo trata de siempre analizar bien todo lo que te proponen recuerda que es bueno tener confianza pero no tanto.

En el amor si estás en pareja trata de entender que el amor no se acaba solo se mueve de lugar y si ya no te sientes tan enamorado trata ya de darte un tiempo tu solo y conocer mas personas y si estás en busca de pareja amorosa te va llegar alguien del signo Piscis, Aries o Escorpión que van ser muy compatibles.

Trata de cuidarte de problemas de nervios o de espalda, trata de este relajarte más y seguir con el ejercicio para puedas estar 100 por ciento en tu vida, entrarás a tu mejor mes y más porque estás en tu etapa de renacimiento total en tu energía recuerda que siempre que cumples años tu ser entra en su mejor etapa; recuerda que tu signo tiene la cualidad de salir delante de todos los problemas y siempre encontrar el éxito, en este día primero te recomiendo prender una veladora de color rojo y poner un vaso de agua cristalino al lado y pedir a todos los Ángeles que te llegue la abundancia en este mes de junio, tus mejor días van a ser 02, 05, 07, 09, 13, 17, 19, 21, 28 y 30 y van ser unos días de mucha energía positiva para tu vida, tu número de la suerte es 05, 09 y 21.

Horóscopo mensual para Cáncer

El sexto mes va ser de grandes retos para tu signo en estos treinta días vas a poder lograr ese plan de trabajo que tienes en mente y cerrar contratos que te van a dejar más ganancias, en sí va a ser un mes lleno de abundancia y logros personales solo te tienes que cuidar del mal de ojo o las envidias; trata de no platicar mucho tus planes o tus logros que no todo mundo quiere lo mejor para ti, en el amor seguirás con tu pareja a pesar de los malos momentos que has vivido los últimos meses, pero recuerda que en el amor ni todo el dinero ni todo el cariño así que trata de mantenerte tranquilo y sobre llevar la relación amorosa que como quiera.

Cuidado con los problemas de estómago, trata de ir con tu médico o hazte un chequeo total para descartar cualquier enfermedad, sigue con tus estudios y prepara ya el titulo o maestría, recuerda que eres uno de los signos mas inteligentes del zodíaco y tienes que estar siempre preparándote; a los cáncer que están solteros seguirán los amores nuevos en este mes y tu signo más compatibles son capricornio, piscis y escorpión. Con estos signos te sentirán muy enamorado; venderás un carro o decidirás cambiarlo por unos más reciente , arreglarás tu casa o le compras muebles.

Tus mejores días del mes son 03, 06, 09, 13, 16, 19, 21, 23 y 28 así aprovecha esta corriente de buena energías en estos días y haz lo que tengas en planes. Tu color el rojo es fuerte y tu número de la suerte 09 y 88 recuerda que tendrás un golpe en juegos de azar, te recomiendo que este día primero de junio prendas una veladora de color azul y te cortes el cabello para que así reine en este mes la prosperidad en tu vida.

Horóscopo mensual para Leo

Junio, mes de reconciliación con todo lo que has tenido problemas en meses anteriores, por fin decides quedar en paz y empezar con una nueva energía positiva. Recuerda que a principio de mes empieza tu mejor época y eso hace que todas las buenas energías estén alrededor de tu signo, así que trata de aprovechar esa corriente de abundancia y decidir cambiar de trabajo o poner un negocio que te va ir de lo mejor. Trata de no ser tan terco en situaciones amorosas que a veces esa persona no es para ti y no te das cuenta, es mejor dejar fluir los sentimientos y que el tiempo decida lo mejor para ti.

A los leo que están solteros les vendrá alguien del signo de sagitario o acuario que serán tu pareja ideal. Cuidado con problemas con el alcohol o vicios recuerda que tu signo es muy intenso y eso lo hace siempre estar en fiestas así que trata de controlar los vicios en tu vida. No dejes para mañana lo que puede hacer hoy ese va ser tu frase del mes, en la escuela seguirás con exámenes o viendo la posibilidad estudiar otra carrera.

Tus mejores días del mes son 04, 06, 09, 12, 17, 18, 21, 22, 27 y 30 estos días las energías estarán a tu favor para realizar cualquier cambio positivo, tu color del mes el amarillo y tu número de la suerte es 03 y 27.

Horóscopo mensual para Virgo

En este mes de Junio van ser treinta días de abundancia y logros en tu signo así que ya prepara tu energía para entrar a tu mejor época así no dudes en hacer los cambios que necesita en tu vida personal o de trabajo que se te van dar de la mejor manera por eso te recomiendo que tengas una moneda de plata en tu cartera para que sea tu amuleto de la buena suerte, recuerda que tu signo es muy fuerte espiritualmente y eso hace que lo que pienses se realice, así trata estar este mes de junio con puros pensamientos positivos.

Va a ver alguien de Aries o Géminis que te van a proponer un negocio o formar una sociedad, hazlo que son tus signos más compatibles y nunca te van a traicionar. Si estás comprometido seguirás con tu pareja muy estable, solo recuerda tener cada quien su espacio y mantener una buena comunicación, te busca un familiar para pedirte una ayuda económica, ten cuidado con los papeles que vayas a firmar o si tiene una demanda revisa siempre todo el proceso legal.

Ten cuidado con problemas de cigarro o trata de ya no fumar, recuerda que eso a la larga te va causar muchos problemas de salud , te busca un ex amor para volver, trata de hablar bien y claro y ya dejar esa situación amorosa en el pasado y seguir avanzando, tus mejores días del mes son 04, 07, 09, 10, 15, 19, 21, 24 y 28 esos días las energías van a fluir de lo mejor así puedes cambiarte de trabajo o empezar un negocio. Tu color va a ser el naranja en este mes y tu número de la suerte 05 y 99 y tendrás un golpe en juegos de azar.

Horóscopo mensual para Libra

Junio va ser unos días de madurar y de crecimiento personal y dejar a un lado las aventuras de hacer cosas sin pensar recuerda que tu signo es aire y siempre busca los imposibles en su vida y eso hace que seas muy soñador y tomes decisiones muy apresuradas así trata de calmarte y pensar siempre dos veces lo que vayas hacer en tu trabajo o vida amorosa, te llega la propuesta de un trabajo o proyecto nuevo que te dejará más ganancias acéptalo que este mes va ser de suerte para tu signo.

Tus mejores días van ser 04, 08, 10, 13, 17, 19, 20, 25 y 29 en estos días las energías positivas van fluir de la mejor manera y podrás pagar deudas o realizar cambios positivos en tu vida, tendrás un golpe de suerte con los números 08, 22 y 53 y trata de usar más el color blanco que eso te ayudar a crecer más en lo espiritual.

Cuídate de problemas de nervios o estrés, trata de ir con tu médico, ya no seas tan celoso en tu relación amorosa o controlador recuerda que lo mejor de tener una pareja es tenerse confianza y su espacio cada quien. Tus mejores parejas son Aries, sagitario y Géminis así que no dudes y enamórate en este mes, recuerda que tu casa es tu refugio de buenas energías, así trata de siempre limpiarla con agua bendita y no invites a tanta gente para que no se contamine.

Horóscopo mensual para Escorpio

Vendrá a ti la oportunidad de trabajo nuevo y bien pagado recuerda que en este mes tu signo tiene a tener una metamorfosis en su forma de pensar y de ser para elevar más tu energía a lo positivo por eso te recomiendo prender una veladora de color blanca y pedirle a tu ángel de la guardia que te ayude en todo lo que necesites. Ten cuidado con los golpes caídas recuerda que tu signo sufre es muy distraído así que trata detener mas precaución en este mes, te llega la invitación de salir de viaje y va ser por cuestiones de cerrar un proyecto nuevo de trabajo recuerda que estas en tu momento de acrecentar mas tu patrimonio, ten cuidado con problemas de transito o trata de manejar con mas cuidado o saca tu licencia de conducir, terminarás de pagar tu carro o pensarás en cambiarlo por uno más reciente.

Ten cuidado con los chismes o malas energías que van estar rodeándote en estos días así que trata de no platicar tus planes y recuerda que tu signo es muy confiado y eso te hace ser presa de las malas personas ,en tu familia sabrás de un embarazo que te dará mucha felicidad, a los escorpión que están solteros les llegara dos amores uno en el trabajo o escuela y otro lo conocerás en una fiesta así siempre trata de vestirte de colores fuertes para que la energía del amor fluya mas en tu vida.

Tus mejores días en este mes van ser 02, 04, 07, 10, 12, 17, 21, 23, 28 y 30 las energías positivas van a estar a tu favor así trata de hacer esos cambios que necesita para crecer mas , trata de tomar uno curso de redes sociales o edición de video que eso te va ayudar mucho en tu trabajo, tendrás un golpe de suerte los días martes con los números 04 y 55.

Horóscopo mensual para Sagitario

Junio mes de entrega total a tu trabajo o proyectos de vida recuerda que el seis es tu número de la buena suerte y es muy importante en tu vida en cuestiones amorosas es cuando te piden matrimonio o estar en una relación formal por eso te recomiendo que este día primero de junio pongas flores frescas en tu casa y prendas una veladora roja y le pidas a tu ángel lo que tanto desea en la vida, van a ser unos días de mucho trabajo o nuevos proyectos que te van hacer crecer mas como persona recuerda que tu eres el más intuitivo del zodiaco por eso te recomiendo que cada vez que vayas a tomar una decisión trates de analizarlo antes de hacerlo o pedir un consejo para que no te equivoques en lo que vayas a hacer.

Trata de dormir más que tu cuerpo y mente necesitan descansar y dejar un poco las redes sociales en las noches, recibirás la noticia que un familiar se casa que te va invitar de padrino; tus mejores días van ser 03, 06, 09, 12, 15, 19, 21, 23, 27 y 30. En estos días las buenas energías te van a estar rodeando para estar mejor, te regalan un mascota. Tu número de la suerte es el 10, 29 y 77.

En este mes de junio debes de prepararte mas en cuestiones de estudios así trata de volver a tomar un cursos o diplomado de administración o diseño que eso se te va dar muy fácil, si estás en trámites de tu residencia americana o sacar tu pasaporte lo vas a poder solucionar de la mejor manera, te haces un tatuaje recuerda que los sagitarios son los rebeldes del zodiaco, decide hacerte una cirugía estética o tomar un régimen de dieta para que te veas de lo mejor en este verano, recuerda que el sagitario es el mas vanidoso del zodiaco.

Horóscopo mensual para Capricornio

Mes de suerte en tu signo y por fin veras cumplido todo lo que te propongas y quitarse muchos problemas de encima y estos días van ser clave para definir tus pasos hacia tu futuro y lo que quiere llegar a ser y sin duda tu sexto sentido y la intuición se va ver muy elevada para ayudarte a ser una mejor persona en todo, decide cambiarte de casa o irte a vivir un tiempo separado de la familia para poder así madurar, tu punto débil los huesos y la espalda así que trata de seguir con el ejercicio y estimular tu alimentación a que sea con mas proteínas y frutas que no padezcas de problemas de fracturas , pero sin duda lo que va dominar.

El capricornio el órgano sexual óseo vas a tener un mes de mucha pasión en tu vida de pareja, tus días mágicos 01, 03, 07, 08, 13, 19, 21, 24 y 30 así trata de hacer esos cambios positivos en estos días que lo veraz resuelto muy rápido, recuerda que tu signo casi no le gusta seguir la norma de la vida y será algo rebelde pero por eso te hace ser auténtico y diferente, te recomiendo que este día primero de junio prendas una veladora de color amarilla y te cortes el cabello y así tener suerte todo el mes.

Recuerda que tu signo tiene el carácter muy impulsivo y temperamental así siempre que vayas a discutir trata de pensar mas de dos veces lo que vayas a decir. En el amor seguirás con tu pareja estables y a los capricornio que están solteros les va venir un amor prohibido.

Horóscopo mensual para Acuario

Junio va a ser un mes de metamorfosis completo para tu signo, por fin decide poner todo el empeño de ser alguien importante en la vida y dejar atrás toda las inseguridades que te rodeaban, recuerda que tu signo es el único ser humano en el zodiaco y eso te da la facultar de hacer los cambios positivos y no le tengas miedo al que dirán recuerda que no todos somos medallita de oro para caerles bien a todos y lo más importante en una relación amorosa es que tu estés feliz y si no es así es mejor dejarlo a un lado y conoce mas personas compatibles, recuerda que este mes va ser de reacomodar todo lo que te salió mal en los meses anteriores y empezar desde cero para ser completamente feliz.

Tu punto débil va a ser el sistema nervioso y el cuello así trata de mantenerte tranquilo en cuestiones de tu trabajo y no cargar problemas que no son tuyos para que no te estrés mucho y no dejar el ejercicio que eso te va mantener mas saludable, tus colores mas fuertes son gris y azul fuerte que debes usarlos mas en todo lo que uses de ropa o en tu casa recuerda que eso te ayudar acrecer mas en lo espiritual, tus días mágicos son 03, 04, 08, 09, 15, 17, 19, 21, 23, 28 y 30 así cualquier tramite de préstamo o legal que tengas pendiente lo puede realizar en estos días que van de ser de mucha suerte para tu signo.

Recuerda que lo mejor para el acuario es todo lo relacionado al deporte o cuestiones de ventas y también todo lo legal ósea ser abogados o agentes de ventas, su mejor compatibilidad es con los signos de Aries, cáncer y libra que sin duda serán la mejor pareja, te recomiendo que este día primero prendas una veladora de corlo azul y le pidas a tu ángel de la guardia lo que tanto deseas.

Horóscopo mensual para Piscis

Mes de resurgimiento para tu signo, eso significa que no te detendrás ante nada o nadie hasta lograr ese objetivo que tiene en mente, recuerda que tu signo es el más intuitivo y que tiene mucha comunicación con lo divino y este sexto mes va ser de mucha ayuda para ti para alcanzar las metas que te traces, solo trata de ser mas discreto y no platicárselo a nadie para que veas realizado de la mejor manera, tu punto débil va ser los pies y el sistema nervioso así que esto me dice que tendrás a ser mas cauteloso cuando salgas a las calles por eso de las caídas y en el sistema nervioso.

Tienes que ya dejar por completo lo que te hace sentir intranquilo y sacar rencores de antaño, también me indican que va ser un mes de tomar decisiones de ya vivir en pareja o tener mas estabilidad amorosa, los colores van ser el azul intenso y blanco que deberás usarlo mas seguido en tu ropa o pintar tu casa con esos colores o tratar de combinarlo porque el uso de estos colores elevan la energía positiva de tu vida. Recuerda que el piscis es el sanador y diseñador del zodiaco así que trata de tomar un curso de eso que te ayudar en el futuro.

Los días mágicos del mes son 01, 02, 05, 10, 14, 17, 21, 22, 28, 29 y 30 así que si tienes algún trámite legal o de cambio de trabajo o el iniciar un negocio no dudes de hacerlo en estos días que te va salir de la mejor manera, junio va a ser de muchos viajes y de estar moviendo la energías, recuerda que tu signo son dos peces a la vez y eso te hace el siempre estar en dos lugares al mismo tiempo por eso el de mover tus energías saliendo de viaje mas seguido.