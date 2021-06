Horóscopo de Escorpio para hoy, miércoles 2 de junio del 2021

Horóscopo de Escorpio hoy

Ese proyecto que parecía inalcanzable empezará a materializarse, llega un período de logros, aprovéchalo. Alguien que se había alejado por malos entendidos regresará buscando tus disculpas.

Fechas:

23 de octubre - 21 de noviembre

Signo de Agua: Es el segundo signo de este elemento. Si Cáncer son los ríos y Piscis el mar, a Escorpio le corresponde las aguas pantanosas y estancadas. Es profundo y sensible por este elemento, no obstante, al ser un signo de cualidad fija tiende a la retención. La fijeza genera inmovilidad y el Agua rige sobre el mundo de los sentimientos: Escorpio tiene a no soltar la experiencia emocional.

Su cualidad es fija: Como lo mencionamos líneas arriba, lo fijo tiende a no cambiar y a retener. A los Escorpio les cuesta soltar los recuerdos y todas aquellas emociones que generaron gran impacto. La concentración es otra tendencia de esta cualidad energética, aquí el foco de atención máxima es sobre las emociones: Un Escorpio puede estar obsesionado con alguna idea o afecto por largos períodos de tiempo.

Su polaridad es femenina: Aumentando su tendencia a la no reacción (por lo menos, no de manera evidente). Interioriza mucho, todo lo que experimenta se cocina dentro a altas temperaturas (regencia de Marte) pero bajo una apariencia silenciosa (signo femenino y de Agua). Lo pasivo le genera paciencia y un gran soporte, esta resistencia le permite estar en silencio aguantando las experiencias más duras.

Últimas predicciones para Escorpio

1 de junio de 2021

Termina esa etapa de desorientación, llega una buena noticia que cambiará tu suerte laboral y económica. En lo sentimental, estarías desdibujando la realidad, controla tus celos e inseguridad.

31 de mayo de 2021

Antes de aceptar esa propuesta de sociedad evalúa bien la disponibilidad de esa persona en tiempos. Es posible que establezcas una alianza con alguien que no tenga un real compromiso.

30 de mayo de 2021

Has analizado la situación y buscarás a esa persona que amas para pedirle disculpas y recuperar la buena relación que mantuvieron. Serás escuchado, habrá mutuo entendimiento y conciliación.

29 de mayo de 2021

Cuidado con las cosas que comentes y con los comentarios que escuches. Alguien con mala intención intentará indisponerte con una amistad muy querida. Identifica este escenario y aléjate.

28 de mayo de 2021

Han surgido algunas complicaciones que te han puesto de mal humor. Cuidado con explotar con las personas incorrectas. Hay alguien muy sensible que no tiene culpa de lo que sucede.

Ritual de Jhan Sandoval

¿Sin suerte en el plano amoroso? Jhan Sandoval te trae un ritual efectivo para atraer el amor a tu vida. Sigue los pasos y prepárate para una nueva oportunidad en el aspecto sentimental.