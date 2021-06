Horóscopo de Tauro para hoy martes 1 de junio de 2021

Horóscopo de Tauro hoy

Intentarás dialogar o llegar a un acuerdo económico con alguien que no sabe escuchar, espera otro momento. Vuelve la armonía, una sensación de bienestar y tranquilidad emocional te acompañará.

Fechas:

21 de abril - 20 de mayo

Signo de Tierra: Este elemento tiene un principio femenino y, por lo tanto, introvertido. La Tierra no se muestra al mundo exterior como los signos de Fuego, su tendencia es a la introversión, la inhibición, la prudencia y la circunspección. No les gusta pasarse de la línea y desarrollan la sensatez.

Su cualidad es fija: Lo que se interpretaría que no le gusta cambiar, tiende a mantenerse en un mismo lugar y con las mismas costumbres. Esta cualidad también les brinda una gran capacidad de concentración y constancia; cuando un Tauro se vincula en una idea, no la suelta hasta hacerla realidad.

Su polaridad es femenina: Al igual que la Tierra, hay un doble puntaje para esta polaridad. Como lo mencionamos en Aries, aquí no hay ningún concepto de índole ‘sexual’, sino que define un tipo de acción o expresión. Se desarrolla la receptividad, están más atentos a lo que reciben del mundo exterior. Toda experiencia es más hacia adentro, la tendencia de lo femenino es a replegarse, a ensimismarse. Hay cierta sumisión, no les resulta complicado asumir órdenes. Lo más destacado es la reflexión, siempre se detienen a pensar en una idea y no la sueltan hasta llegar a sus raíces.

Últimas predicciones para Tauro

31 de mayo de 2021

A pesar de tus dudas respecto a ese proyecto que te han propuesto, tu entorno se encargará de convencerte. Hoy comenzarás a ver los beneficios económicos y te decidirás por aceptarlo.

30 de mayo de 2021

Un familiar aprovechará parte del día para realizar arreglos o reparaciones pendientes en casa. Solicitará tu apoyo y esto podría molestarte pues tu deseo será descansar. Intenta colaborar

29 de mayo de 2021

Aunque intentas controlarte, tus deseos por volver a ver a esa persona serán más fuertes que tu orgullo. El interés es de ambas partes y surgirá el reencuentro, pasarás excelentes momentos.

28 de mayo de 2021

Notarás el interés de una amistad en averiguar detalles sobre tus proyectos o sobre tu situación económica. Sé prudente y reservado, es posible que luego se ventile aquello que comentes.

27 de mayo de 2021

Algunos familiares podrían comprometerte a realizar compras que sobrepasan tu capacidad, establece límites. En el amor, controla tu imaginación, te hace ver engaños donde no los hay.

Ritual de Jhan Sandoval

Además, de leer el horóscopo de hoy para tu signo zodiacal, aquí encontrarás un ritual para la prosperidad. Recuerda que la sal se convierte en un recurso para limpiarte de las impurezas y las energía negativas. Mira cómo hacerlo en el siguiente ritual compartido por el tarotista Jhan Sandoval.