Horóscopo de Aries para hoy lunes 31 de mayo de 2021

Horóscopo de Aries hoy

Trabajarás bajo una agenda muy organizada, pero surgirá algún retraso debido a una documentación pendiente, lo resolverás. En el amor, esa propuesta de reconciliación ya no te emociona.

Fechas:

21 de marzo - 20 de abril

Signo de Fuego: Quiere decir, su principio es masculino y, por lo tanto, son enérgicos, fogosos, francos, tienden a la generosidad (lo hacen porque necesitan destacar), son temerarios, actúan de inmediato y no piensan en las consecuencias. Son espontáneos y un poco exagerados.

Su cualidad es cardinal: Con esta cualidad, nuevamente masculina, tenemos dos dosis de esta polaridad. Los cardinales inician y toman decisiones. Además, tienden a emprender, son pasionales, impacientes, impetuosos y autoritarios.

Su polaridad es masculina: En astrología, el concepto de “masculino” no tiene ninguna connotación sexual o vinculación con la genitalidad. Con este término se designa una forma particular de acción. Los signos masculinos están en constante movimiento (saltan, corren, caminan, accionan, etc.) El impulso es hacia afuera, lo exteriorizan todo y tienen problemas para registrar o entender las emociones ajenas; piensan en sus necesidades con cierto egoísmo.

Últimas predicciones para Aries

30 de mayo de 2021

Las cosas cambian y esa persona volverá a acercarse; tienes que evaluar bien la situación antes de retomar un vínculo que te ha generado tanta inestabilidad emocional. Analiza y toma distancia.

29 de mayo de 2021

Se está acercando a tu vida una persona con la que tuviste malos entendidos y resentimientos en el pasado. Su intención no es mala; no tengas posturas defensivas y trata de perdonar.

28 de mayo de 2021

Será un día de éxito en tus gestiones, además podrás cobrar un dinero que te permitirá resolver un asunto familiar pendiente. En lo personal, recuperas espacios que disfrutabas en soledad.

27 de mayo de 2021

No te dejes asesorar por personas que evidencian falta de experiencia, solo así te evitaras problemas. En lo personal, aclaras malos entendidos con tus amistades y familiares, volverá la armonía.

26 de mayo del 2021

Conversarás con tus familiares sobre inversiones que son importantes e impostergables, deberás de ordenar tu economía para solventar esta situación. En el amor, que no te dominen las pasiones.

25 de mayo del 2021

El haber unido fuerzas con las personas indicadas te permitirá concluir exitosamente esa labor tan sacrificada, recibirás las recompensas económicas y un reconocimiento por todo tu desempeño.

Ritual de Jhan Sandoval

Si sientes que la intensidad de tu relación va decayendo y quieres encender pasiones dormidas, este ritual de Jhan Sandoval es el mejor para ti.

Solo necesitas una vela roja, pétalos de rosa y sangre de grado. Mira el siguiente video y anímate a realizarlo.