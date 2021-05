Horóscopo de Escorpio para hoy domingo 30 de mayo de 2021

Horóscopo de Escorpio hoy

Te sentirás comprometido a satisfacer los gustos de tu entorno familiar, hoy te lucirás preparando algo especial para ellos. El esfuerzo valdrá la pena, todos quedarán satisfechos y agradecidos.

Fechas:

23 de octubre - 21 de noviembre

Signo de Agua: Es el segundo signo de este elemento. Si Cáncer son los ríos y Piscis el mar, a Escorpio le corresponde las aguas pantanosas y estancadas. Es profundo y sensible por este elemento, no obstante, al ser un signo de cualidad fija tiende a la retención. La fijeza genera inmovilidad y el Agua rige sobre el mundo de los sentimientos: Escorpio tiene a no soltar la experiencia emocional.

Su cualidad es fija: Como lo mencionamos líneas arriba, lo fijo tiende a no cambiar y a retener. A los Escorpio les cuesta soltar los recuerdos y todas aquellas emociones que generaron gran impacto. La concentración es otra tendencia de esta cualidad energética, aquí el foco de atención máxima es sobre las emociones: Un Escorpio puede estar obsesionado con alguna idea o afecto por largos períodos de tiempo.

Su polaridad es femenina: Aumentando su tendencia a la no reacción (por lo menos, no de manera evidente). Interioriza mucho, todo lo que experimenta se cocina dentro a altas temperaturas (regencia de Marte) pero bajo una apariencia silenciosa (signo femenino y de Agua). Lo pasivo le genera paciencia y un gran soporte, esta resistencia le permite estar en silencio aguantando las experiencias más duras.

Últimas predicciones para Escorpio

29 de mayo de 2021

Esa persona de la que te quieres alejar a raíz de malos entendidos es muy importante para ti. La solución no es la indiferencia, intenta superar el orgullo y dialoga, ambas partes lo necesitan.

28 de mayo de 2021

Requieres de apoyo para resolver una labor que se te ha complicado, pero te cuesta solicitarlo por la poca confianza que le tienes al entorno. Rompe las barreras, habrá personas dispuestas.

27 de mayo de 2021

Evaluarás el porqué de las demoras en los resultados de tus proyectos, hallarás la causa y plantearás una estrategia nueva, será positiva. En el amor, no te agobies, saca a esa persona de tu mente.

26 de mayo del 2021

Estás manejando con cierto descuido una labor que demanda mucha concentración y las consecuencias no se harían esperar. Aún estás a tiempo de cambiar esta situación, depende de ti.

25 de mayo del 2021

No pierdas el control de tus emociones y podrás resolver una situación laboral que aparenta ser complicada. En lo sentimental, estarías presionando más de la cuenta, reflexiona en tu actitud.

