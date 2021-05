Horóscopo de Piscis para hoy, miércoles 26 de mayo del 2021

Horóscopo de Piscis hoy

No te conviene reservarte las molestias que te genera las cancelaciones de esa persona con la que pretendes desarrollar tus proyectos. Expresa tu incomodidad, sabrá entenderte y cambiará.

Fechas:

19 de febrero - 20 de marzo

Signo de Agua: Este elemento se limita a recibir, no actúa, no acciona, solo percibe y asimila las impresiones que le genera el mundo exterior. El Agua está conectada con las emociones y la sensibilidad, esto le permite captar con mucha más facilidad lo que pueden sentir los demás, ya que es empático. No puede anteponer el mundo material o racional por sobre sus sentimientos, al final estos últimos ganan y lo llevan a renunciar a todo por estar en armonía con lo que siente.

Su cualidad es mutable: Esto lo conduce a distintas direcciones sin saber a cuál dirigirse, lo que le genera problemas para tomar decisiones. Hay mucha flexibilidad en los signos de esta cuadruplicidad, se adaptan fácilmente a todo, se dejan llevar por la corriente sin considerar si resulta o no favorable. El Agua es empática, al igual que lo mutable, esta doble dosis de empatía le ayuda a percibir las emociones de otros e incluso mimetizarse a ellas.

Su polaridad es femenina: Aumentando su quietud, pasividad y receptividad. Tienden a la sumisión, aceptando las órdenes que reciben de otras personas, esto mismo los lleva a ese sentido de sacrificio y renuncia a lo que tienen. Todo es hacia adentro, no exterioriza lo que siente, lo acumula, lo repliega y desde ahí, en el profundo mar de sus emociones, vive los altos y bajos de sus propias mareas.

Últimas predicciones para Piscis

25 de mayo del 2021

Tendrás que enfrentar a una persona que intentará afectar tu imagen profesional, no te dejarás vencer y sabrás responder de una manera ponderada. Seguirás resaltando por tu profesionalismo.

24 de mayo del 2021

La indecisión te ha mantenido en suspenso, sin resolver ese problema. Hoy conversarás con alguien que sabrá orientarte, gracias a sus consejos podrás guiarte exitosamente en lo profesional.

23 de mayo del 2021

Han empezado a resolverse todos los problemas que te han mantenido preocupado, tu ánimo será otro y esto se notará con tu actitud receptiva y alegre. Habrá una reunión familiar que disfrutarás.

22 de mayo del 2021

Alguien que pretende tomar iniciativas para limar las asperezas que por tanto tiempo los distanció se acercará. Muestra más disposición, ahora está en tus manos recuperar la buena relación.

21 de mayo del 2021

Cuidado a quien le pides consejos, una persona negativa te dirá cosas que puedan confundirte y retraerte. Identifícalo y aléjate. En el amor, los celos y la imaginación afectarían tu relación.

