Horóscopo de Escorpio para hoy, miércoles 26 de mayo del 2021

Horóscopo de Escorpio hoy

Estás manejando con cierto descuido una labor que demanda mucha concentración y las consecuencias no se harían esperar. Aún estás a tiempo de cambiar esta situación, depende de ti.

Fechas:

23 de octubre - 21 de noviembre

Signo de Agua: Es el segundo signo de este elemento. Si Cáncer son los ríos y Piscis el mar, a Escorpio le corresponde las aguas pantanosas y estancadas. Es profundo y sensible por este elemento, no obstante, al ser un signo de cualidad fija tiende a la retención. La fijeza genera inmovilidad y el Agua rige sobre el mundo de los sentimientos: Escorpio tiene a no soltar la experiencia emocional.

Su cualidad es fija: Como lo mencionamos líneas arriba, lo fijo tiende a no cambiar y a retener. A los Escorpio les cuesta soltar los recuerdos y todas aquellas emociones que generaron gran impacto. La concentración es otra tendencia de esta cualidad energética, aquí el foco de atención máxima es sobre las emociones: Un Escorpio puede estar obsesionado con alguna idea o afecto por largos períodos de tiempo.

Su polaridad es femenina: Aumentando su tendencia a la no reacción (por lo menos, no de manera evidente). Interioriza mucho, todo lo que experimenta se cocina dentro a altas temperaturas (regencia de Marte) pero bajo una apariencia silenciosa (signo femenino y de Agua). Lo pasivo le genera paciencia y un gran soporte, esta resistencia le permite estar en silencio aguantando las experiencias más duras.

Últimas predicciones para Escorpio

25 de mayo del 2021

No pierdas el control de tus emociones y podrás resolver una situación laboral que aparenta ser complicada. En lo sentimental, estarías presionando más de la cuenta, reflexiona en tu actitud.

24 de mayo del 2021

Pasarías por alto a un superior que intentará imponer sus ideas. Cuidado con esta actitud, a la larga podría generar más divisiones de las que imaginas. No pierdas la diplomacia, recuérdalo.

23 de mayo del 2021

Luego de tanta indiferencia, esa persona empieza a cambiar y buscará acercarse a ti. Ahora que tienes la opción de reconciliarte evita el orgullo y una actitud indiferente, podrías arrepentirte.

22 de mayo del 2021

No puedes decir todo lo que pase por tu mente. Es necesario que filtres tus emociones y pensamientos antes de hablar, solo así evitarás tener discrepancias que afecten la relación con tu entorno.

21 de mayo del 2021

No desconfíes tanto de esa persona que pretende darte la mano, su asesoría será clave para que puedas resolver ese problema laboral. Terminas el día descansando y recuperando fuerzas.

Ritual de Jhan Sandoval

¿Sin suerte en el plano amoroso? Jhan Sandoval te trae un ritual efectivo para atraer el amor a tu vida. Sigue los pasos y prepárate para una nueva oportunidad en el aspecto sentimental.