Horóscopo semanal del 24 al 30 de mayo del 2021: predicciones de Mhoni Vidente

Inicia la semana con el horóscopo semanal de Mhoni Vidente, la popular astróloga comparte e interpreta los designios de los astros para tu signo del zodiaco en temas de salud, trabajo, amor y otros.

No olvides también que puedes conocer consejos astrales y más predicciones completas del horóscopo de hoy, ayer y mañana en La República.

Horóscopo semanal de Aries

Semana de lograr los objetivos que tienes en mente para progresar. Serán días de buenas energías a tu alrededor, solo trata de no platicar tus planes a futuro para que no te lo salen. Cuídate de las depresiones o nervios. Te busca tu amor del signo de Acuario o Géminis que va a ser muy duradero.

Un amigo se está enamorando de ti, trata de hablar claro esa situación. Cuidado con un amor del pasado que te sigue teniendo resentimiento . Tendrás un golpe de suerte con los números 00 y 31

Horóscopo semanal de Tauro

Días de mucho trabajo y asuntos legales, trata de estar muy centrado y pensar muy bien en las decisiones que tomarás para que todo salga de lo mejor. Trata de cuidar más a tu papá porque va a andar un poco enfermo. No te metas en problemas que no son tuyos, eso te quita energía. En el amor tienes que ser decidido y ya no estar con dos personas al mismo tiempo.

A los solteros les llegará un amor de Escorpión o Acuario que va a ser muy compatible. Es momento para cambiar de aires en lo laboral, si ya no estás a gusto cambia de horizontes en lo que haces, te mereces algo mejor en tu vida. Tus números de la suerte son 05, 44 y 87

Horóscopo semanal de Géminis

Tendrás una con muchas tareas pendientes y situaciones de tu trabajo, así que necesitas administrarte más para que te pueda alcanzar el tiempo. Te busca un amor que ya lo hacías perdido para pedirte que vuelva. Seguirás con mucha suerte en cuestiones de dinero extra y más con los números 23, 19 y 05.Trata de no pelear con tu papá, recuerda que él solo quiere lo mejor para ti.

Recibes un regalo por parte de un amor del signo de Aries o Piscis. Ve con el médico para que te cheque la sangre o problemas de alimentación, recuerda nunca dejar la salud para lo último. Ya no seas tan posesivo con tus cosas, aprende a ser más compartido.

Horóscopo semanal de Cáncer

Semana de sentirte un poco agotado por todo lo que has pasado en cuestiones de viajes y la presión de trabajo, así date un tiempo para recargar su energías. Procura estar en tu casa casa con la familia. Ya no le des consejos a ese amigo que no quiere escuchar, tú trata que cada quien arregle sus problemas. A los Cáncer que están solteros les va a venir un amor nuevo del signo de Aries o Libra que va a ser muy compatible.

Decides poner un negocio de comida y vas a entrar a tu mejor etapa de crecimiento económico. A los Cáncer que están casados les vendrán problemas por cuestiones de celos, traten de solucionarlos. Tus números de la suerte son 02, 11 y 89

Horóscopo semanal de Leo

Semana de cambios importantes en tu vida profesional, por fin te hablan del trabajo que estabas anhelando o te viene un aumento de salario. Solo recuerda no presumir tanto porque te llenas de malas energías, solo cuéntaselo a personas que sí te quieren. Ten cuidado con problemas de accidentes o heridas.

Ya no insistas con esas personas que no te quieren, recuerda que es mejor cerrar ciclos y seguir avanzando. Tus números de la suerte son 06, 55 y 81. Recuerda que tu signo es el más apasionado y por eso el más infiel, así que trata de no tener compromisos si quieres seguir con varias personas a la vez.

Horóscopo semanal de Virgo

Semana para ponerte al corriente con las deudas, tu signo es muy olvidadizo, así que trata de siempre llevar en orden tus gastos. Te llega una invitación de irte de viaje con tu familia. Recuerda que los amigos sinceros son los que te van a apoyar en las buenas o malas, así que trata de diferenciar bien tus amistades y hacer a un lado los que solo quieren un interés.

Vas a tener un golpe de suerte en la lotería con los números 34, 50 y 91. Ya no seas tan dramático en tu vida diaria, aprende a soltar situaciones que no puedes controlar. Sabrás de un embarazo de un familiar que te dará mucho gusto. En cuestiones de salud, trata de cuidarte de la presión arterial o dolores de cabeza.

Horóscopo semanal de Libra

Es momento de ahorrar más para tu futuro, trata de no gastar en cosas que no vas a utilizar. Van a ser días de tomar decisiones en cuestiones de proyectos nuevos de trabajo. Te busca un amor del pasado para volver. Cuídate de problemas de intestino o estómago, recuerda seguir con tu dieta.

Eres muy bueno para manejar personas, así que trata de tomar cursos de liderazgo para explotar ese característica que te hará triunfar. Tu mejor día va a ser el miércoles y te llega un golpe de suerte con los números 04, 78 y 11. Trata de no enojarte sin razón o tener más calma en todo lo que realizas porque tú mismo vas a alejar a las personas que si te quieren.

Horóscopo semanal de Escorpio

En esta semana por fin te pones al corriente con tus pagos y decides empezar a ahorrar para salir de vacaciones. Cuídate de problemas de oído o garganta, recuerda que es tu punto débil. A veces te siente utilizado en tus relaciones amorosas, así que no dudes en pedir consejos a tus padres para que tomes la mejor decisión. Trata de descansar más y dejar a un lado el celular y los pensamientos negativos.

Estarás conociendo personas muy interesantes en tu vida laboral. Es el momento ideal para poner un negocio, te va a ir de lo mejor, así que no lo pospongas. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 88 y 21. Trata de usar más el corlo amarillo.

Horóscopo semanal de Sagitario

Semana de empezar un nuevo reto en tu vida profesional, recuerda que este cambio viene en tu mejor época y las energías positivas van a estar de tu lado. Tendrás un golpe de suerte con los números 07, 88 y 21. Te busca un amor del signo de fuego para tener una relación amorosa. Cuídate de problemas de piel, trata de ir con un médico.

En estos días no te sometas a ninguna cirugía, mejor espérate hasta la próxima semana que las energías de la salud estén de tu lado. Cuidado en el trabajo, trata de resolver todo lo que tienes pendiente. Trata de ya madurar en tu relación amorosa y sé más consiente de todo lo que dices y haces. A los Sagitario que están casados les viene una sorpresa de embarazo que les dará felicidad.

Horóscopo semanal de Capricornio

Días para realizar varios trámites legales o tratar de resolver asuntos del pasado, recuerda que es importante estar en paz para poder avanzar en tu vida. Trata de hablar con una ex pareja para ya no tener problemas y estar en paz. Ten cuidado con los enojos en el trabajo, recuerda que es mejor no ponerle atención a esas personas que buscan solo molestarte. Ya no juegues con el amor, es mejor ser sincero y si ya no quieres a tu pareja es mejor darse un tiempo.

Ya es tiempo de que pongas tus condiciones en tu trabajo y pedir un aumento de sueldo. Te estarás enamorado de alguien del signo de Aries o Virgo. Preparas un viaje para el mes de junio con tu familia.

Horóscopo semanal de Acuario

Semana de analizar los gastos que tienes pendientes para que te puedas administrar mejor con los pagos. Ten cuidado con el amor, no es bueno jugar con los sentimientos de pareja. Nuevos retos de tu vida te va a ayudar a mejorar como persona, así que enfréntalos con la frente en alto. En cuestiones de salud debes tener cuidado con problemas de hernias o infección de la piel, ve con tu médico.

Tu mejor día va a ser el martes, vas a tener muy buenas noticias. Te sientes nervioso porque no sabes cortar una amistad, solo recuerda que lo mejor en la vida es hablar con la verdad y quedar en paz. Tendrás un golpe de suerte con los números 50, 32 y 18.

Horóscopo semanal de Piscis

Estos días serán de cambios radicales en tu vida laboral, te llega la propuesta de un trabajo nuevo y mejor pagado. Ya no seas tan miedoso para los cambios en tu vida y enfrentar nuevos retos. Piensas mucho en ese amor que se fue, pero recuerda que el tiempo lo cura todo.

Una energía muy negativa está cerca de ti, así que recuerda no confiar tanto y ponerte un listón de color rojo en tu tobillo derecho para protección. Tendrás un golpe de suerte el día viernes y va a ser con los números 03, 08 y 17. Usa más en color azul.