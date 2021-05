Horóscopo de Piscis para hoy sábado 22 de mayo del 2021

Horóscopo de Piscis hoy

Alguien que pretende tomar iniciativas para limar las asperezas que por tanto tiempo los distanció se acercará. Muestra más disposición, ahora está en tus manos recuperar la buena relación.

Fechas:

19 de febrero - 20 de marzo

Signo de Agua: Este elemento se limita a recibir, no actúa, no acciona, solo percibe y asimila las impresiones que le genera el mundo exterior. El Agua está conectada con las emociones y la sensibilidad, esto le permite captar con mucha más facilidad lo que pueden sentir los demás, ya que es empático. No puede anteponer el mundo material o racional por sobre sus sentimientos, al final estos últimos ganan y lo llevan a renunciar a todo por estar en armonía con lo que siente.

Su cualidad es mutable: Esto lo conduce a distintas direcciones sin saber a cuál dirigirse, lo que le genera problemas para tomar decisiones. Hay mucha flexibilidad en los signos de esta cuadruplicidad, se adaptan fácilmente a todo, se dejan llevar por la corriente sin considerar si resulta o no favorable. El Agua es empática, al igual que lo mutable, esta doble dosis de empatía le ayuda a percibir las emociones de otros e incluso mimetizarse a ellas.

Su polaridad es femenina: Aumentando su quietud, pasividad y receptividad. Tienden a la sumisión, aceptando las órdenes que reciben de otras personas, esto mismo los lleva a ese sentido de sacrificio y renuncia a lo que tienen. Todo es hacia adentro, no exterioriza lo que siente, lo acumula, lo repliega y desde ahí, en el profundo mar de sus emociones, vive los altos y bajos de sus propias mareas.

Últimas predicciones para Piscis

21 de mayo del 2021

Cuidado a quien le pides consejos, una persona negativa te dirá cosas que puedan confundirte y retraerte. Identifícalo y aléjate. En el amor, los celos y la imaginación afectarían tu relación.

20 de mayo del 2021

Pensarás en realizar alguna inversión en un proyecto que no será productivo, piénsalo bien antes de arriesgarte. En el amor, saca de tu mente escenas del pasado, es el momento de perdonar.

19 de mayo del 2021

Resuelves de manera exitosa un tema familiar que estaba preocupándote. No obstante, este asunto te ha dejado bastante irritable, no pierdas la paciencia por cosas de poca importancia.

18 de mayo del 2021

Te encomendarán una labor que te sacará de tu comodidad, no obstante, tu habilidad e ingenio te hará resaltar y logran excelentes resultados. En lo personal, necesitas un espacio para reflexionar.

17 de mayo del 2021

Recibes el apoyo que necesitabas para salir de esa situación de estancamiento que estabas viviendo. Hoy se ponen en marcha proyectos y temas laborales que te permitirán desarrollarte.

16 de mayo del 2021

Sigues pensando en asuntos laborales y no permites que tu mente descanse de las responsabilidades. Esto te estaría poniendo de mal humor y alejando de las personas que amas, reflexiona.

Ritual de Jhan Sandoval

¿Sin suerte en el plano amoroso? Jhan Sandoval te trae un ritual efectivo para atraer el amor a tu vida. Sigue los pasos y prepárate para una nueva oportunidad en el aspecto sentimental.