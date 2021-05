Horóscopo de Piscis para hoy martes 18 de mayo del 2021

Horóscopo de Piscis hoy

Te encomendarán una labor que te sacará de tu comodidad, no obstante, tu habilidad e ingenio te hará resaltar y logran excelentes resultados. En lo personal, necesitas un espacio para reflexionar.

Fechas:

19 de febrero - 20 de marzo

Signo de Agua: Este elemento se limita a recibir, no actúa, no acciona, solo percibe y asimila las impresiones que le genera el mundo exterior. El Agua está conectada con las emociones y la sensibilidad, esto le permite captar con mucha más facilidad lo que pueden sentir los demás, ya que es empático. No puede anteponer el mundo material o racional por sobre sus sentimientos, al final estos últimos ganan y lo llevan a renunciar a todo por estar en armonía con lo que siente.

Su cualidad es mutable: Esto lo conduce a distintas direcciones sin saber a cuál dirigirse, lo que le genera problemas para tomar decisiones. Hay mucha flexibilidad en los signos de esta cuadruplicidad, se adaptan fácilmente a todo, se dejan llevar por la corriente sin considerar si resulta o no favorable. El Agua es empática, al igual que lo mutable, esta doble dosis de empatía le ayuda a percibir las emociones de otros e incluso mimetizarse a ellas.

Su polaridad es femenina: Aumentando su quietud, pasividad y receptividad. Tienden a la sumisión, aceptando las órdenes que reciben de otras personas, esto mismo los lleva a ese sentido de sacrificio y renuncia a lo que tienen. Todo es hacia adentro, no exterioriza lo que siente, lo acumula, lo repliega y desde ahí, en el profundo mar de sus emociones, vive los altos y bajos de sus propias mareas.

Últimas predicciones para Piscis

17 de mayo del 2021

Recibes el apoyo que necesitabas para salir de esa situación de estancamiento que estabas viviendo. Hoy se ponen en marcha proyectos y temas laborales que te permitirán desarrollarte.

16 de mayo del 2021

Sigues pensando en asuntos laborales y no permites que tu mente descanse de las responsabilidades. Esto te estaría poniendo de mal humor y alejando de las personas que amas, reflexiona.

15 de mayo del 2021

Decides alejarte de todo aquello que te ha afectado emocionalmente. Hoy vuelve la tranquilidad que hace mucho no sentías. Ahora enfoca tu mente en aquellas cosas que deseas concretar.

14 de mayo del 2021

Cambios sorpresivos te obligarían a tomar decisiones, no te cierres en ideas poco convenientes, muéstrate más flexible. En el amor, podría sorprenderte una declaración sentimental.

13 de mayo del 2021

Tu mente está centrada en temas ajenos a tu labor. Cuidado, la distracción podría generarte complicaciones. En el amor, recibes mensajes de esa persona interesada en conocerte.

Ritual de Jhan Sandoval

¿Sin suerte en el plano amoroso? Jhan Sandoval te trae un ritual efectivo para atraer el amor a tu vida. Sigue los pasos y prepárate para una nueva oportunidad en el aspecto sentimental.