Horóscopo de Géminis hoy

Una persona que resultada negativa por sus intrigas saldrá por completo de tu entorno. Volverá la tranquilidad a tu círculo laboral. En el amor, recibes un mensaje de alguien que te interesa.

Fechas:

21 de mayo - 20 de junio

Signo de Aire: Al igual que el Fuego, este elemento es masculino, pero con una expresión más moderada. Aquí la actividad es principalmente mental, los de Aire siempre están pensando en algo, además les interesa aprender y compartir aquello que saben. Tienden a analizarlo todo, esto les dificulta experimentar la vida sentimental o el sentir. Para ellos la razón está por encima de todo.

Su cualidad es mutable: Al ser una mezcla del principio masculino y femenino, la tendencia es alternar entre ambas polaridades dando acciones contradictorias: Se animan por algo que luego sueltan; empiezan para no continuar, etc. Hay dualidad en esta expresión y mucha flexibilidad; a los mutables les resulta fácil estar en un extremo o en otro; pueden mirar el mundo con distintos lentes, desde distintos ángulos y en cada uno, mostrar una gran adaptación.

Su polaridad es masculina: De aquí nace esa característica por no estar quietos, es una energía activa, inclina al movimiento y la acción incesante. Son de exteriorizar, como todo signo masculino, no se quedan con lo que piensan o sienten, tienden a decir sin pensar en las consecuencias. La creatividad es otra característica, los signos masculinos siempre están ideando nuevas metas por alcanzar.

Últimas predicciones para Géminis

17 de mayo del 2021

No te disperses, estás agregando a tu agenda muchas actividades y si no priorizas lo más importante no avanzarás. En lo personal, busca una manera pacífica de aclarar esas diferencias.

16 de mayo del 2021

Estarías desconfiando de un familiar y sería muy evidente tu actitud. Cuidado, esta persona podría ofenderse y tener reacciones impulsivas. Valora la tranquilidad y muéstrate conciliador.

15 de mayo del 2021

Podrías salir a la luz los descuidos que has tenido en esa actividad que han encomendado. Hoy sé cuidadoso con todo lo que manejes y mantendrás tu buena imagen, recuérdalo.

14 de mayo del 2021

Han surgido obstáculos para realizar ese nuevo proyecto, pero también aparecerán las personas correctas que te ayudarán a superarlo todo. En el amor, pide disculpas y podrás reconciliarte.

13 de mayo del 2021

Una persona de experiencia y prestigio te buscará para proponerte algún proyecto que será favorable desarrollar. En lo sentimental, cuidado con discutir por asuntos de poca importancia.

Ritual de Jhan Sandoval

Además, de leer el horóscopo de hoy para tu signo zodiacal, aquí encontrarás un ritual para la prosperidad. Recuerda que la sal se convierte en un recurso para limpiarte de las impurezas y las energía negativas. Mira cómo hacerlo en el siguiente ritual compartido por el tarotista Jhan Sandoval.