Horóscopo de Escorpio hoy

No te impulses a realizar algo que no conoces al detalle, podrías equivocarte en tus acciones si no te asesoras. En lo sentimental, las cosas cambian a tu favor, tu relación recupera intensidad.

Fechas:

23 de octubre - 21 de noviembre

Signo de Agua: Es el segundo signo de este elemento. Si Cáncer son los ríos y Piscis el mar, a Escorpio le corresponde las aguas pantanosas y estancadas. Es profundo y sensible por este elemento, no obstante, al ser un signo de cualidad fija tiende a la retención. La fijeza genera inmovilidad y el Agua rige sobre el mundo de los sentimientos: Escorpio tiene a no soltar la experiencia emocional.

Su cualidad es fija: Como lo mencionamos líneas arriba, lo fijo tiende a no cambiar y a retener. A los Escorpio les cuesta soltar los recuerdos y todas aquellas emociones que generaron gran impacto. La concentración es otra tendencia de esta cualidad energética, aquí el foco de atención máxima es sobre las emociones: Un Escorpio puede estar obsesionado con alguna idea o afecto por largos períodos de tiempo.

Su polaridad es femenina: Aumentando su tendencia a la no reacción (por lo menos, no de manera evidente). Interioriza mucho, todo lo que experimenta se cocina dentro a altas temperaturas (regencia de Marte) pero bajo una apariencia silenciosa (signo femenino y de Agua). Lo pasivo le genera paciencia y un gran soporte, esta resistencia le permite estar en silencio aguantando las experiencias más duras.

Últimas predicciones para Escorpio

17 de mayo del 2021

Una persona que aparenta ser de confianza podría descuidar alguna actividad que estés encomendando. Hoy te conviene supervisar al detalle todo lo que sea de tu responsabilidad.

16 de mayo del 2021

No permitas que el amor hacia tus seres queridos te haga ser flexible cuando alguno de ellos cometa errores. La permisibilidad traería mayores complicaciones; estás a tiempo de corregir.

15 de mayo del 2021

No debes de comentar los problemas que estás viviendo en tu vida sentimental. Podrías recibir malos consejos de alguien que no tiene buenas intenciones. Actúa con mucha cautela.

14 de mayo del 2021

No discutas con esa persona que te debe dinero, confrontar o discutir podría anular las intenciones de pago. En el amor, queda atrás una mala racha, llega una nueva historia sentimental.

13 de mayo del 2021

Llegan a ti nuevas propuestas, pero te estaría faltando motivación y deseos de vincularte. Cambia tu estado de ánimo y valora las oportunidades, serán favorables, no las desaproveches.

Ritual de Jhan Sandoval

Además, de leer el horóscopo de hoy para tu signo zodiacal, aquí encontrarás un ritual para la prosperidad. Recuerda que la sal se convierte en un recurso para limpiarte de las impurezas y las energía negativas. Mira cómo hacerlo en el siguiente ritual compartido por el tarotista Jhan Sandoval.