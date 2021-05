Horóscopo de Aries para hoy martes 18 de mayo de 2021

Horóscopo de Aries hoy

Será un día de trabajo y mucho esfuerzo, tendrás que gestionar muy bien tu tiempo para que puedas desarrollar todo con éxito. También recibirás una excelente noticia sobre tu economía.

Fechas:

21 de marzo - 20 de abril

Signo de Fuego: Quiere decir, su principio es masculino y, por lo tanto, son enérgicos, fogosos, francos, tienden a la generosidad (lo hacen porque necesitan destacar), son temerarios, actúan de inmediato y no piensan en las consecuencias. Son espontáneos y un poco exagerados.

Su cualidad es cardinal: Con esta cualidad, nuevamente masculina, tenemos dos dosis de esta polaridad. Los cardinales inician y toman decisiones. Además, tienden a emprender, son pasionales, impacientes, impetuosos y autoritarios.

Su polaridad es masculina: En astrología, el concepto de “masculino” no tiene ninguna connotación sexual o vinculación con la genitalidad. Con este término se designa una forma particular de acción. Los signos masculinos están en constante movimiento (saltan, corren, caminan, accionan, etc.) El impulso es hacia afuera, lo exteriorizan todo y tienen problemas para registrar o entender las emociones ajenas; piensan en sus necesidades con cierto egoísmo.

Últimas predicciones para Aries

17 de mayo de 2021

Se aceleran circunstancias, la agenda laboral exigirá prontitud e inmediatez, no dudes de tus ejecuciones. En lo sentimental, no te hace débil expresar tus sentimientos, aprende a comunicarlos.

16 de mayo de 2021

Alguien que llama tu atención intentará ejercer dominio sobre ti o manipularte. Notarás sus intenciones y tomarás distancia. En este tiempo de tu vida apostarás por la tranquilidad emocional.

15 de mayo del 2021

No te muestres impaciente o poco tolerante, esta actitud te haría perder el aprecio de las personas que te rodean. En el amor, tu mente te haría ver engaños donde no hay nada, contrólate.

14 de mayo del 2021

No te animes a realizar esa inversión que te están proponiendo, podría traerte problemas y futuras complicaciones. En lo familiar, luego de analizar tus errores buscas la conciliación con tu entorno.

13 de mayo del 2021

El panorama que tienes al frente aún no es del todo claro. No es el momento para tomar decisiones, espera un poco y evalúa bien cada detalle. En lo personal, aumenta tu seguridad y atractivo.

Ritual de Jhan Sandoval

Si sientes que la intensidad de tu relación va decayendo y quieres encender pasiones dormidas, este ritual de Jhan Sandoval es el mejor para ti.

Solo necesitas una vela roja, pétalos de rosa y sangre de grado. Mira el siguiente video y anímate a realizarlo.