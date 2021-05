Horóscopo de Aries para hoy viernes 14 de mayo

Horóscopo de Aries hoy

No te animes a realizar esa inversión que te están proponiendo, podría traerte problemas y futuras complicaciones. En lo familiar, luego de analizar tus errores buscas la conciliación con tu entorno.

Fechas:

21 de marzo - 20 de abril

Signo de Fuego: Quiere decir, su principio es masculino y, por lo tanto, son enérgicos, fogosos, francos, tienden a la generosidad (lo hacen porque necesitan destacar), son temerarios, actúan de inmediato y no piensan en las consecuencias. Son espontáneos y un poco exagerados.

Su cualidad es cardinal: Con esta cualidad, nuevamente masculina, tenemos dos dosis de esta polaridad. Los cardinales inician y toman decisiones. Además, tienden a emprender, son pasionales, impacientes, impetuosos y autoritarios.

Su polaridad es masculina: En astrología, el concepto de “masculino” no tiene ninguna connotación sexual o vinculación con la genitalidad. Con este término se designa una forma particular de acción. Los signos masculinos están en constante movimiento (saltan, corren, caminan, accionan, etc.) El impulso es hacia afuera, lo exteriorizan todo y tienen problemas para registrar o entender las emociones ajenas; piensan en sus necesidades con cierto egoísmo.

Últimas predicciones para Aries

13 de mayo del 2021

El panorama que tienes al frente aún no es del todo claro. No es el momento para tomar decisiones, espera un poco y evalúa bien cada detalle. En lo personal, aumenta tu seguridad y atractivo.

12 de mayo del 2021

El temor de perder estabilidad te haría obviar las oportunidades que se presentarán para cambiar de trabajo. No lo dudes y arriésgate. En el amor, resolverás con tranquilidad los malos entendidos.

11 de mayo del 2021

Evita situaciones de tensión que te puedan llevar a enfrentamientos con algunos familiares. Buscaras llamar la atención de esa persona y quizás no sea lo más indicado en este momento.

10 de mayo del 2021

Momento para tomar distancia de situaciones que no deben ser resueltas en estas circunstancias. Un espacio en soledad te ayudará a reconocer tus emociones. Posterga decisiones importantes.

9 de mayo del 2021

Sé más tolerante con esa persona que actúa con cierta inmadurez. Discutir en este día tan especial solo generaría distancias que te afectarían emocionalmente. Muéstrate más cercano y afectuoso.

Ritual de Jhan Sandoval

Si sientes que la intensidad de tu relación va decayendo y quieres encender pasiones dormidas, este ritual de Jhan Sandoval es el mejor para ti.

Solo necesitas una vela roja, pétalos de rosa y sangre de grado. Mira el siguiente video y anímate a realizarlo.