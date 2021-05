Horóscopo de Tauro hoy

Tu mente está centrada en temas ajenos a tu labor. Cuidado, la distracción podría generarte complicaciones. En el amor, recibes mensajes de esa persona interesada en conocerte.

Fechas:

21 de abril - 20 de mayo

Signo de Tierra: Este elemento tiene un principio femenino y, por lo tanto, introvertido. La Tierra no se muestra al mundo exterior como los signos de Fuego, su tendencia es a la introversión, la inhibición, la prudencia y la circunspección. No les gusta pasarse de la línea y desarrollan la sensatez.

Su cualidad es fija: Lo que se interpretaría que no le gusta cambiar, tiende a mantenerse en un mismo lugar y con las mismas costumbres. Esta cualidad también les brinda una gran capacidad de concentración y constancia; cuando un Tauro se vincula en una idea, no la suelta hasta hacerla realidad.

Su polaridad es femenina: Al igual que la Tierra, hay un doble puntaje para esta polaridad. Como lo mencionamos en Aries, aquí no hay ningún concepto de índole ‘sexual’, sino que define un tipo de acción o expresión. Se desarrolla la receptividad, están más atentos a lo que reciben del mundo exterior. Toda experiencia es más hacia adentro, la tendencia de lo femenino es a replegarse, a ensimismarse. Hay cierta sumisión, no les resulta complicado asumir órdenes. Lo más destacado es la reflexión, siempre se detienen a pensar en una idea y no la sueltan hasta llegar a sus raíces.

Últimas predicciones para Tauro

12 de mayo del 2021

No te desgastes y busca la colaboración de tus compañeros si deseas resolver ese problema que se ha presentado. En el amor, el silencio no aclarará las diferencias con quien amas.

11 de mayo del 2021

Recuerda que el dinero es una forma de energía en constante movimiento y rotación. Nuevas labores. Buscarás la estabilidad emocional que sientes, habías perdido en los últimos tiempos.

10 de mayo del 2021

Período para iniciar proyectos y destacar en el ámbito profesional. Logras una meta ansiada y sentirás satisfacción. Se presentan diferentes opciones sentimentales que elevarán tu confianza personal.

9 de mayo del 2021

Un familiar te compartirá sus planes para sorprender a un ser querido. Propondrás algunos cambios que mejorarán la idea y se animarán a concretarla. Esa persona especial se emocionará.

8 de mayo del 2021

Algunos detalles que no estarías considerando podrían ser motivo de retrasos posteriores, especialmente si estás por tramitar algún documento importante. Necesitas organizarte.

Ritual de Jhan Sandoval

Además, de leer el horóscopo de hoy para tu signo zodiacal, aquí encontrarás un ritual para la prosperidad. Recuerda que la sal se convierte en un recurso para limpiarte de las impurezas y las energía negativas. Mira cómo hacerlo en el siguiente ritual compartido por el tarotista Jhan Sandoval.

¿Cuál es el animal y elemento del Año Nuevo Chino 2021?

El animal del Año Nuevo Chino 2021 es el buey (también llamado búfalo) y su elemento es el metal yin. Además, el inicio del 2021 en China será diferente en cada ocasión debido a que este calendario se rige por los ciclos de la Luna; no obstante, siempre se produce entre los meses de enero y febrero del calendario occidental.