Horóscopo de Escorpio para hoy jueves 13 de mayo

Horóscopo de Escorpio hoy

Llegan a ti nuevas propuestas, pero te estaría faltando motivación y deseos de vincularte. Cambia tu estado de ánimo y valora las oportunidades, serán favorables, no las desaproveches.

Fechas:

23 de octubre - 21 de noviembre

Signo de Agua: Es el segundo signo de este elemento. Si Cáncer son los ríos y Piscis el mar, a Escorpio le corresponde las aguas pantanosas y estancadas. Es profundo y sensible por este elemento, no obstante, al ser un signo de cualidad fija tiende a la retención. La fijeza genera inmovilidad y el Agua rige sobre el mundo de los sentimientos: Escorpio tiene a no soltar la experiencia emocional.

Su cualidad es fija: Como lo mencionamos líneas arriba, lo fijo tiende a no cambiar y a retener. A los Escorpio les cuesta soltar los recuerdos y todas aquellas emociones que generaron gran impacto. La concentración es otra tendencia de esta cualidad energética, aquí el foco de atención máxima es sobre las emociones: Un Escorpio puede estar obsesionado con alguna idea o afecto por largos períodos de tiempo.

Su polaridad es femenina: Aumentando su tendencia a la no reacción (por lo menos, no de manera evidente). Interioriza mucho, todo lo que experimenta se cocina dentro a altas temperaturas (regencia de Marte) pero bajo una apariencia silenciosa (signo femenino y de Agua). Lo pasivo le genera paciencia y un gran soporte, esta resistencia le permite estar en silencio aguantando las experiencias más duras.

Últimas predicciones para Escorpio

12 de mayo del 2021

No permitirás que las intrigas del entorno afecten tu desempeño laboral, demostrarás tu capacidad de liderazgo y organización. En lo personal, surgirá un reencuentro con tus amistades.

11 de mayo del 2021

Asuntos que venias postergando desde hace un tiempo adquieren importancia con la misión de que los resuelvas. Esa persona está a la espera de una respuesta de tu parte, no seas indiferente.

10 de mayo del 2021

Una labor encomendada te permitirá demostrar tu talento. Momento para crecer en el ámbito laboral. Recibirás la atención de la persona que te interesa y eso permitirá una mejor comunicación.

9 de mayo del 2021

Ahora que has sido más flexible y has sabido perdonar, esa persona se acercará y expresará más sus sentimientos. Será un día armonioso, donde retomarás lazos importantes en lo sentimental.

8 de mayo del 2021

Ritual de Jhan Sandoval

Además, de leer el horóscopo de hoy para tu signo zodiacal, aquí encontrarás un ritual para la prosperidad. Recuerda que la sal se convierte en un recurso para limpiarte de las impurezas y las energía negativas. Mira cómo hacerlo en el siguiente ritual compartido por el tarotista Jhan Sandoval.