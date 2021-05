Horóscopo de Cáncer para hoy sábado 8 de mayo

Horóscopo de Cáncer hoy

No seas duro con tus palabras, especialmente si deseas que esa persona reflexione y entienda sus errores. Si exageras en dureza y rectitud podrías bloquear el diálogo y el entendimiento.

Fechas:

21 de junio - 22 de julio

Signo de Agua: Conserva mucho del principio femenino, todo lo interioriza, va hacia adentro y está atento a las señales del mundo exterior. Es receptivo y pasivo, inclina a recibir más que a dar o actuar. Este elemento exalta el lado sensible, lo que les permite entender con facilidad el estado emocional de los demás. El Agua, además, está conectada con lo emotivo, esto hace que se emocionen con mucha facilidad (alegrías o tristezas, todo lo sienten intensamente). El Agua es receptiva y memoriosa.

Su cualidad es cardinal: Este es el principio más activo mezclado con el elemento más emocional (el Agua), inclinando a una fuerte exteriorización (cardinal) de las emociones (Agua). Le resulta muy fácil tomar una decisión si de por medio están comprometidos sus sentimientos. Además, es por la expresión de la energía cardinal que pueden caer en pasiones incontrolables o fuertes arranques emocionales.

Su polaridad es femenina: Una de las cualidades de lo femenino es el altruismo, le importa el bienestar del colectivo, aún a costa del propio. En esta polaridad también está muy desarrollado lo emocional, es por esto que los nativos del signo están tan pendientes de sus sentimientos y del trato que reciben. Contrario a lo masculino, aquí la energía no se desgasta por la rapidez, va lentamente y aprende de los procesos.

Últimas predicciones para Cáncer

7 de mayo del 2021

Llega una propuesta para realizar una inversión que será rentable, solo negocia bien los acuerdos. En lo personal, un familiar te pedirá disculpas por las actitudes que tuvo, volverá la armonía.

6 de mayo del 2021

Tu crecimiento profesional y esa buena relación con tus superiores estaría siendo envidiada por una persona que compite contigo. Hoy se harían evidentes sus malas intenciones, cuidado.

5 de mayo del 2021

Es posible que la respuesta respecto a esa oferta laboral o aumento salarial no sea la esperada. Sé paciente y no pierdas el optimismo, en poco tiempo llegarán nuevas y mejores alternativas.

4 de mayo del 2021

Ese problema familiar que requiere de inversión económica será resuelto gracias a tu fuerza de voluntad y buen manejo. En el amor, no fuerces a esa persona que desea tomarse un tiempo.

3 de mayo del 2021

Ese proyecto que te generaba tantas ilusiones está siendo difícil de concretarlo. Hoy tendrás el apoyo de amistades y personas que te estiman, en poco tiempo se resolverán las complicaciones.

2 de mayo del 2021

Una persona muy cercana a ti se sentirá en el derecho de reclamarte por alguna ausencia o falta de apoyo. Sus palabras serían duras, pero encontrarás la forma de disculparte y recuperar armonía.

1 de mayo del 2021

El reprimir lo que sientes y no expresar lo que piensas le hacen pensar a esa persona que tiene la razón. No saldrás de esta situación si no rompes con tu silencio, es el momento de cambiar.

30 de abril del 2021

Tendrás al frente a una persona de argumentos inteligentes, pero poco fiable. No tomes todos sus comentarios como realidades y desconfía, solo así evitarás engaños que puedan perjudicarte.

Ritual de Jhan Sandoval

Además, de leer el horóscopo de hoy para tu signo zodiacal, aquí encontrarás un ritual para la prosperidad. Recuerda que la sal se convierte en un recurso para limpiarte de las impurezas y las energía negativas. Mira cómo hacerlo en el siguiente ritual compartido por el tarotista Jhan Sandoval.