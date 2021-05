Horóscopo de Escorpio hoy

Esa persona que parecía ayudarte tendrá actitudes que te harían desconfiar de sus intenciones. Empezarás a fijarte en detalles que no habías considerado y tomarás la decisión de alejarte.

Fechas:

23 de octubre - 21 de noviembre

Signo de Agua: Es el segundo signo de este elemento. Si Cáncer son los ríos y Piscis el mar, a Escorpio le corresponde las aguas pantanosas y estancadas. Es profundo y sensible por este elemento, no obstante, al ser un signo de cualidad fija tiende a la retención. La fijeza genera inmovilidad y el Agua rige sobre el mundo de los sentimientos: Escorpio tiene a no soltar la experiencia emocional.

Su cualidad es fija: Como lo mencionamos líneas arriba, lo fijo tiende a no cambiar y a retener. A los Escorpio les cuesta soltar los recuerdos y todas aquellas emociones que generaron gran impacto. La concentración es otra tendencia de esta cualidad energética, aquí el foco de atención máxima es sobre las emociones: Un Escorpio puede estar obsesionado con alguna idea o afecto por largos períodos de tiempo.

Su polaridad es femenina: Aumentando su tendencia a la no reacción (por lo menos, no de manera evidente). Interioriza mucho, todo lo que experimenta se cocina dentro a altas temperaturas (regencia de Marte) pero bajo una apariencia silenciosa (signo femenino y de Agua). Lo pasivo le genera paciencia y un gran soporte, esta resistencia le permite estar en silencio aguantando las experiencias más duras.

Últimas predicciones para Escorpio

6 de mayo del 2021

Todo está siguiendo su proceso y de manera positiva, pero algunos detalles de poca importancia podrían afectar tu carácter y restarte paciencia. No permitas que el mal humor te gobierne.

5 de mayo del 2021

Algunas personas de tu entorno familiar se están confiando de tu buena disposición y estarían evadiendo sus propias responsabilidades. No permitas abusos y exige la colaboración de todos.

4 de mayo del 2021

Las cosas cambian a tu favor, no obstante, hoy se acercará una persona inteligente, pero no muy sincera e intentará convencerte de inversiones que serían perjudiciales, identifícala.

3 de mayo del 2021

Una persona que recién se ha integrado a tu entorno mostrará interés en ayudarte a resolver algunos percances que se presentarán. Gracias a su apoyo conservarás orden en tu gestión.

2 de mayo del 2021

Esa persona que te mintió intentará acercarse y buscar tu perdón. No aceleres los procesos, necesitas pensar bien qué debe de mejorarse en esa relación antes de volverte a vincular.

