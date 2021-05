Horóscopo de Aries para hoy lunes 3 de mayo de 2021

Horóscopo de Aries hoy

La distancia que ha tomado una persona importante para ti está afectando tus ánimos y tu desempeño en general. No mezcles las cosas y conserva tu eficiencia, así evitarás olvidos o complicaciones.

Fechas:

21 de marzo - 20 de abril

Signo de Fuego: Quiere decir, su principio es masculino y, por lo tanto, son enérgicos, fogosos, francos, tienden a la generosidad (lo hacen porque necesitan destacar), son temerarios, actúan de inmediato y no piensan en las consecuencias. Son espontáneos y un poco exagerados.

Su cualidad es cardinal: Con esta cualidad, nuevamente masculina, tenemos dos dosis de esta polaridad. Los cardinales inician y toman decisiones. Además, tienden a emprender, son pasionales, impacientes, impetuosos y autoritarios.

Su polaridad es masculina: En astrología, el concepto de “masculino” no tiene ninguna connotación sexual o vinculación con la genitalidad. Con este término se designa una forma particular de acción. Los signos masculinos están en constante movimiento (saltan, corren, caminan, accionan, etc.) El impulso es hacia afuera, lo exteriorizan todo y tienen problemas para registrar o entender las emociones ajenas; piensan en sus necesidades con cierto egoísmo.

Últimas predicciones para Aries

1 de mayo del 2021

Organizarás tu tiempo para distraerte o convocar amistades y divertirte, pero es posible que un familiar y algunas obligaciones pendientes sean el impedimento para concretar tus planes.

30 de abril del 2021

Se presenta una oportunidad para resolver ese problema financiero que estaba preocupándote. En el amor, la mala racha termina, alguien interesado en ti se acercará, no seas indiferente.

29 de abril del 2021

Te sentirás tentado por una oferta laboral que no será del todo favorable, no debes de impulsarte. En el amor, no permitas presiones y evita retomar ese vínculo si no estás del todo convencido.

28 de abril de 20201

Llegas a un acuerdo favorable para tu economía, en poco tiempo saldrás de deudas y de tanta inestabilidad. Momentos de armonía y estabilidad en lo sentimental, valora este buen momento.

27 de abril del 2021

Tendrás que resolver asuntos domésticos y es posible que no sientas el apoyo del entorno, lo que podría alterar tu ánimo. Intenta calmarte, será la única manera de manejar todo exitosamente.

