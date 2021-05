Horóscopo de Cáncer hoy

Una persona muy cercana a ti se sentirá en el derecho de reclamarte por alguna ausencia o falta de apoyo. Sus palabras serían duras, pero encontrarás la forma de disculparte y recuperar armonía.

Fechas:

21 de junio - 22 de julio

Signo de Agua: Conserva mucho del principio femenino, todo lo interioriza, va hacia adentro y está atento a las señales del mundo exterior. Es receptivo y pasivo, inclina a recibir más que a dar o actuar. Este elemento exalta el lado sensible, lo que les permite entender con facilidad el estado emocional de los demás. El Agua, además, está conectada con lo emotivo, esto hace que se emocionen con mucha facilidad (alegrías o tristezas, todo lo sienten intensamente). El Agua es receptiva y memoriosa.

Su cualidad es cardinal: Este es el principio más activo mezclado con el elemento más emocional (el Agua), inclinando a una fuerte exteriorización (cardinal) de las emociones (Agua). Le resulta muy fácil tomar una decisión si de por medio están comprometidos sus sentimientos. Además, es por la expresión de la energía cardinal que pueden caer en pasiones incontrolables o fuertes arranques emocionales.

Su polaridad es femenina: Una de las cualidades de lo femenino es el altruismo, le importa el bienestar del colectivo, aún a costa del propio. En esta polaridad también está muy desarrollado lo emocional, es por esto que los nativos del signo están tan pendientes de sus sentimientos y del trato que reciben. Contrario a lo masculino, aquí la energía no se desgasta por la rapidez, va lentamente y aprende de los procesos.

Últimas predicciones para Cáncer

1 de mayo del 2021

El reprimir lo que sientes y no expresar lo que piensas le hacen pensar a esa persona que tiene la razón. No saldrás de esta situación si no rompes con tu silencio, es el momento de cambiar.

30 de abril del 2021

Tendrás al frente a una persona de argumentos inteligentes, pero poco fiable. No tomes todos sus comentarios como realidades y desconfía, solo así evitarás engaños que puedan perjudicarte.

29 de abril del 2021

Empiezas a desconfiar de ese proyecto que te generaba tantas ilusiones, darás un paso atrás para volverlo a evaluar. Por otro lado, una amistad te brindará ese apoyo que tanto necesitas.

28 de abril de 2021

Luego de un largo período de espera, llegan las noticias respecto a ese viaje o cambio laboral que estabas anhelando. En el amor, controla los celos, te harían perder al manejo de tus emociones.

27 de abril de 2021

Tendrás sobrecarga laboral, lo que podría alterar tu carácter y hacerte perder la paciencia. No generes divisiones con tu entorno, necesitas de apoyo y discutir te dejaría sin colaboradores.

