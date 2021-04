Horóscopo de Piscis para hoy jueves 29 de abril

Horóscopo de Piscis hoy

Terminan los problemas económicos, recibes un dinero que te permitirá saldar deudas y otros pendientes. En el amor, esa persona que parece encantadora no resulta tan sincera, precaución.

Fechas:

19 de febrero - 20 de marzo

Signo de Agua: Este elemento se limita a recibir, no actúa, no acciona, solo percibe y asimila las impresiones que le genera el mundo exterior. El Agua está conectada con las emociones y la sensibilidad, esto le permite captar con mucha más facilidad lo que pueden sentir los demás, ya que es empático. No puede anteponer el mundo material o racional por sobre sus sentimientos, al final estos últimos ganan y lo llevan a renunciar a todo por estar en armonía con lo que siente.

Su cualidad es mutable: Esto lo conduce a distintas direcciones sin saber a cuál dirigirse, lo que le genera problemas para tomar decisiones. Hay mucha flexibilidad en los signos de esta cuadruplicidad, se adaptan fácilmente a todo, se dejan llevar por la corriente sin considerar si resulta o no favorable. El Agua es empática, al igual que lo mutable, esta doble dosis de empatía le ayuda a percibir las emociones de otros e incluso mimetizarse a ellas.

Su polaridad es femenina: Aumentando su quietud, pasividad y receptividad. Tienden a la sumisión, aceptando las órdenes que reciben de otras personas, esto mismo los lleva a ese sentido de sacrificio y renuncia a lo que tienen. Todo es hacia adentro, no exterioriza lo que siente, lo acumula, lo repliega y desde ahí, en el profundo mar de sus emociones, vive los altos y bajos de sus propias mareas.

Últimas predicciones para Piscis

28 de abril de 2021

Te sientes aburrido de lo mismo, hoy empezarás a mirar otras ofertas laborales y encontrarás algo que te entusiasmará. En el amor, tienes dudas que debes aclarar, no guardes silencio.

27 de abril de 2021

Es probable que recibas un dinero o te proporcionen un préstamo para que puedas saldar una deuda pendiente. En el amor, alguien importante para ti te buscará con el deseo de reconquistarte.

26 de abril de 2021

Manejarías con lentitud una labor que debe ser resuelta en poco tiempo, exígete y evitarás complicaciones. En el amor, esa persona hablará de lo que siente, escúchala, no la ignores.

25 de abril de 2021

Estarías dividiéndote en distintas actividades y podrías cometer algunos errores por falta de atención al detalle. Busca apoyo y no trates de avanzar todo a la vez, solo así obtendrás resultados.

24 de abril de 2021

Deseas relajarte, pero tienes varias responsabilidades pendientes. Organiza bien tus horarios para que puedas darte un espacio para todo. Cierras el día recibiendo una agradable noticia.

