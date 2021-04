Predicciones del horóscopo de hoy jueves 29 de abril del 2021 según las cartas del tarot de Jhan Sandoval. Entérate de lo que te deparan los signos del zodiaco en el amor, trabajo, salud y comienza el día con los mejores horóscopos diarios.

Recuerda que si deseas conocer las predicciones más completas del horóscopo siempre puedes consultar el horóscopo de hoy, ayer y mañana en La República.

Aries

Te sentirás tentado por una oferta laboral que no será del todo favorable, no debes de impulsarte. En el amor, no permitas presiones y evita retomar ese vínculo si no estás del todo convencido.

Tauro

Estás a punto de asumir un préstamo o compra, pero paralizarías todo para evaluar bien los riesgos. En el amor, aunque esa persona llama tu atención, aún no te sientes preparado y te alejarás.

Géminis

Llega una oferta laboral que cambiará por completo ese panorama negativo que estabas viviendo, acéptala. Alguien que no te hizo bien emocionalmente regresará, toma distancia.

Cáncer

Empiezas a desconfiar de ese proyecto que te generaba tantas ilusiones, darás un paso atrás para volverlo a evaluar. Por otro lado, una amistad te brindará ese apoyo que tanto necesitas.

Leo

No te enterques y escucha los consejos de esa persona que ha pasado por la misma situación que tú, sus consejos serán la guía que estás necesitando. En el amor, aléjate de esa tentación.

Virgo

Se resuelve un problema familiar que afectaba a los tuyos. Volverás a respirar un ambiente de paz y armonía a tu alrededor. Es posible que recibas noticias relacionadas al extranjero.

Libra

Un superior no avalaría tu proceder y es posible que esto suscite diferencias y malos entendidos. Controla tu carácter y negocia las cosas en otro tono, depende de ti lograr aprobación.

Escorpio

Podrías hablar de dinero con una persona poco responsable, mantente al margen de cualquier actividad dudosa. En el amor, no es el momento de propicia una reconciliación, debes esperar.

Sagitario

Logras encontrar la forma de resolver ese asunto documentario o legal que parecía tan complejo. En el amor, es mejor tomar distancia y esperar a que las aguas se calmen, ambos lo necesitan.

Capricornio

Cuida tus ingresos, estarías por realizar alguna inversión que en el tiempo no genere retribuciones. En el amor, la culpa no te ayudará a recuperar a esa persona, necesitas calmarte y esperar.

Acuario

Has estado afectado por la pérdida de un proyecto, pero estás por recibir una oferta que será muy favorable. En el amor, esa persona tiene buenas intenciones, no tomes tanta distancia.

Piscis

Terminan los problemas económicos, recibes un dinero que te permitirá saldar deudas y otros pendientes. En el amor, esa persona que parece encantadora no resulta tan sincera, precaución.