Horóscopo de Escorpio hoy

Podrías hablar de dinero con una persona poco responsable, mantente al margen de cualquier actividad dudosa. En el amor, no es el momento de propicia una reconciliación, debes esperar.

Fechas:

23 de octubre - 21 de noviembre

Signo de Agua: Es el segundo signo de este elemento. Si Cáncer son los ríos y Piscis el mar, a Escorpio le corresponde las aguas pantanosas y estancadas. Es profundo y sensible por este elemento, no obstante, al ser un signo de cualidad fija tiende a la retención. La fijeza genera inmovilidad y el Agua rige sobre el mundo de los sentimientos: Escorpio tiene a no soltar la experiencia emocional.

Su cualidad es fija: Como lo mencionamos líneas arriba, lo fijo tiende a no cambiar y a retener. A los Escorpio les cuesta soltar los recuerdos y todas aquellas emociones que generaron gran impacto. La concentración es otra tendencia de esta cualidad energética, aquí el foco de atención máxima es sobre las emociones: Un Escorpio puede estar obsesionado con alguna idea o afecto por largos períodos de tiempo.

Su polaridad es femenina: Aumentando su tendencia a la no reacción (por lo menos, no de manera evidente). Interioriza mucho, todo lo que experimenta se cocina dentro a altas temperaturas (regencia de Marte) pero bajo una apariencia silenciosa (signo femenino y de Agua). Lo pasivo le genera paciencia y un gran soporte, esta resistencia le permite estar en silencio aguantando las experiencias más duras.

Últimas predicciones para Escorpio

28 de abril de 2021

Sé cuidadoso de las decisiones que tomes en materia económica, especialmente si compartes gastos con otras personas. En lo sentimental, alguien que insiste en regresa te buscará.

27 de abril de 2021

Tendrás que negociar y llegar a un acuerdo con personas que no opinan igual que tú, depende de ti los resultados. En lo sentimental, no devuelvas el mismo daño que te hicieron, perdona.

26 de abril de 2021

Surgen cambios imprevistos en tu agenda, esto te llevaría a enfrentar más carga de la acostumbrada, pero tendrás el apoyo de una amistad que sabrá orientarte y guiarte en todo momento.

25 de abril de 2021

Intentarás acercarte afectivamente a una persona que no está preparada para una reconciliación. Aunque sutil, es posible que evidencies su frialdad y deberás de esperar, no te desanimes.

24 de abril de 2021

A pesar de todos tus esfuerzos, el resultado que esperabas de ese proyecto no ha sido el esperado. No te lamentes de las situaciones y anímate por algo diferente, es el momento de renovarte.

