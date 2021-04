Horóscopo de Capricornio para hoy jueves 29 de abril

Horóscopo de Capricornio hoy

Cuida tus ingresos, estarías por realizar alguna inversión que en el tiempo no genere retribuciones. En el amor, la culpa no te ayudará a recuperar a esa persona, necesitas calmarte y esperar.

Fechas:

22 de diciembre - 19 de enero

Signo de Tierra: Al ser de energía femenina, la Tierra no inicia, mas bien mantiene, estructura y construye. Tampoco se mueve o cambia de dirección, por lo tanto, puede sostenerse en una idea y trabajarla pacientemente, hasta materializarla. La Tierra reconoce al mundo físico como única realidad y toma todo lo que se relacione con lo espiritual o filosófico con cierto escepticismo.

Su cualidad es cardinal: Esta energía es masculina (acción) y sonará contradictorio, puesto que hablamos de un signo femenino. Se explicaría de la siguiente manera: Capricornio entra en acción (cardinal) para construir en el mundo material (Tierra). Aquí se encuentra el principal motivo del porqué los nativos de este signo no pueden estar quietos; ellos moverán y empujarán todo lo que fuera necesario para construir algo sólido (profesión, bienes, etc.).

Su polaridad es femenina: Acentúa su receptividad a las impresiones del mundo exterior, aprende de lo que ve y lo incorpora. Lo femenino recibe, es un signo que acepta las órdenes, le gusta cumplir con las reglas, las respeta. Alejado de cualquier apasionamiento, puede considerar las cosas con más reflexión y serenidad. Es un signo ecuánime, obra con rectitud, imparcialidad y nunca se deja llevar por la emoción del momento.

Últimas predicciones para Capricornio

28 de abril de 2021

No te dejes llevar por las opiniones de otras personas y asesórate bien antes de tomar una decisión. En lo personal, no dejes que la culpa te torture, busca a esa persona y discúlpate.

27 de abril de 2021

Se pondrán al frente la competencia y algunos detractores, fortalece tus alianzas y nadie te detendrá. Luego de un momento de tensión, te reconcilias con tu pareja, vuelve la tranquilidad.

26 de abril de 2021

Surge un encuentro con una persona que es especial para ti, llegó el momento de limar asperezas y propiciar esa reconciliación que ambos desean. Volverá la armonía en lo familiar.

25 de abril de 2021

Muchos piensan que no superarás esa pérdida, pero hoy demostrarás lo contrario. Te pondrás de pie sorprendiendo a todos por tu valentía y coraje, seguirás luchando por tus objetivos.

24 de abril de 2021

Últimamente te has estado comprometiendo a resolver responsabilidades que no han sido tuyas. Hoy te alejarás de todo lo que no te corresponde y te dedicarás a descansar, lo necesitas.

Ritual de Jhan Sandoval

Si sientes que la intensidad de tu relación va decayendo y quieres encender pasiones dormidas, este ritual de Jhan Sandoval es el mejor para ti. Solo necesitas una vela roja, pétalos de rosa y sangre de grado. Mira el siguiente video y anímate a realizarlo.