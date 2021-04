Horóscopo de Aries hoy jueves 29 de abril

Horóscopo de Aries hoy

Te sentirás tentado por una oferta laboral que no será del todo favorable, no debes de impulsarte. En el amor, no permitas presiones y evita retomar ese vínculo si no estás del todo convencido.

Fechas:

21 de marzo - 20 de abril

Signo de Fuego: Quiere decir, su principio es masculino y, por lo tanto, son enérgicos, fogosos, francos, tienden a la generosidad (lo hacen porque necesitan destacar), son temerarios, actúan de inmediato y no piensan en las consecuencias. Son espontáneos y un poco exagerados.

Su cualidad es cardinal: Con esta cualidad, nuevamente masculina, tenemos dos dosis de esta polaridad. Los cardinales inician y toman decisiones. Además, tienden a emprender, son pasionales, impacientes, impetuosos y autoritarios.

Su polaridad es masculina: En astrología, el concepto de “masculino” no tiene ninguna connotación sexual o vinculación con la genitalidad. Con este término se designa una forma particular de acción. Los signos masculinos están en constante movimiento (saltan, corren, caminan, accionan, etc.) El impulso es hacia afuera, lo exteriorizan todo y tienen problemas para registrar o entender las emociones ajenas; piensan en sus necesidades con cierto egoísmo.

Últimas predicciones para Aries

28 de abril de 20201

Llegas a un acuerdo favorable para tu economía, en poco tiempo saldrás de deudas y de tanta inestabilidad. Momentos de armonía y estabilidad en lo sentimental, valora este buen momento.

27 de abril del 2021

Tendrás que resolver asuntos domésticos y es posible que no sientas el apoyo del entorno, lo que podría alterar tu ánimo. Intenta calmarte, será la única manera de manejar todo exitosamente.

26 de abril del 2021

Tu perseverancia y concentración te permitirá resolver los problemas que impedían el desarrollo de ese nuevo proyecto. En el amor, será un día de unión y alegría, te unes más a esa persona.

25 de abril del 2021

Una familiar te exigirá una respuesta respeto a un tema que te incomoda tocar. No tengas ninguna postura defensiva y date un tiempo para aclarar las diferencias, necesitas recuperar la armonía.

24 de abril del 2021

Tomarás una decisión que será celebrada por tu entorno próximo. Será un día muy positivo, donde estarás rodeado de tus seres queridos. Solo evita los excesos y gastos innecesarios.

