Horóscopo de Leo para hoy, miércoles 28 de abril del 2021

Horóscopo de Leo hoy

Es posible que un tema económico a resolver te saque de tu tranquilidad, con paciencia todo se solucionará. Alguien se acercará a ti, pero no apresurarás las cosas, tu actitud será la correcta.

Fechas:

23 de julio - 22 de agosto

Signo de Fuego: Una de las características más destacada del Fuego es la capacidad creativa, siempre están formando nuevas ideas, lo que supondría un problema, ya que a veces sueltan lo que están haciendo para seguir una nueva inspiración. Este elemento es de expresión muy espontánea, no disimulan nada, todo lo expresan de manera franca y abierta, lo que puede hacerlos muy llamativos, el centro de la atención.

Su cualidad es fija: Contradice el principio del Fuego, lo que le permite mantenerse en una misma situación y no pasar rápidamente a otros proyectos, como le pasaría a Aries. La pasión (Fuego) que puede sentir por algo o por alguien tiende a mantenerse por mucho tiempo, sin desgastarse (fijo). Son constructivos y la energía que reservan les permite vincularse en proyectos de largo alcance, sin agotarse en el camino. La cualidad fija brinda siempre un alto grado de altruismo, haciendo de los Leo personas muy generosas.

Su polaridad es masculina: Esto resalta el ímpetu con el que enfrentan la vida; un Leo siempre muestra mucha valentía y coraje ante cualquier circunstancia. Esta polaridad los hace pasionales, necesitan estímulos y no pueden tomarse las cosas con tranquilidad, requieren de emoción y aventura. Un signo masculino puede ser autoritario y mandón; saben organizar, dirigir y les encanta establecer las condiciones del juego.

Su regente planetario es el Sol: Su cualidad elemental es caliente y seco, por tal motivo la fertilidad se ve afectada, no favorece al crecimiento. Es el más grande y luminoso de los planetas, se lo relaciona con ideas de poder, autoridad, brillo, fama y reconocimiento. Es significador natural de éxito. Rige desde la juventud hasta los 42 años, período de la vida donde se logra mayor autoafirmación. Un Sol destacado hace a la persona magnánima, justa y honrada. Bien dispuesto, acerca a los cargos públicos, da renombre y el favor de los poderosos.

Arcano del Tarot: la fuerza

En el despliegue del Tarot, la mente subconsciente aparece en distintos momentos. Ella es la guardiana del Templo de Salomón en el arcano de la Suma Sacerdotisa, luego se convierte en Eva, en la carta de Los Amantes; ahora aparece representada por una mujer vestida de blanco acariciando las fauces de un León en La Fuerza. En esta imagen, el león rojizo es la representación de las fuerzas del cosmos. Un cinturón de rosas, las mismas que aparecen en la carta de El Mago, rodea su cintura y simboliza que el subconsciente (La mujer) y la conciencia (el Mago) se unen a través de los deseos (Las rosas). Esta carta es otro recordatorio que la mente (El Mago) influye en el subconsciente (La mujer de blanco) y este último, transforma el contenido de la conciencia (pensamientos) en ondas de energía que son recibidas por las fuerzas del cosmos (el león), este último se encarga de darles forma y manifestación en el mundo real. En adivinación La Fuerza no habla de pasión, vitalidad, fortaleza, una gran energía, poder de mando, así como autoridad y dominio sobre circunstancias y personas.

Características del signo:

Este es el nivel del zodiaco donde aparecen los reyes y las reinas. Un leo tiene mucha dignidad, necesita ser respetado, admirado y amado. Está regido por el Sol y no puede tener una posición secundaria en ninguna actividad en la que participe. Busca destacar, ser visible, hacer algo que pueda atraer los aplausos del público. Como cualquier signo Fijo, al igual que Tauro, busca acaparar, pero aquí, lo que deseará retener será aquello que favorezca al renombre: No se soltará de los títulos, de las medallas, de algún premio en competición, de alguna mención en radio o tv, etc. Este es el grave problema que tiene todo Leo: la necesidad por ser importante, lo que muchas veces podría jugarle en contra si no desarrolla la humildad.

Cuando una persona de este signo sabe manejar el orgullo, se convierte en un ser muy generoso que ayudará a todo el que requiera de su apoyo. Tiende a imponerse, lo que podría traerle problemas con personas que ejercen poder a su alrededor. Es muy bueno para mandar y llega a obtener cargos de autoridad.

Al ser una energía relacionada al brillo, la corona y la realeza, las personas de Leo, muchas veces, buscan vestir con lo último de la moda, el reloj más caro o algo que al portar pueda diferenciarlos de los demás. Cuando esta tendencia es superada, logra entender que no es necesaria ninguna escarcha o agregado para ser querido y respetado; su sola presencia tiende a alegrar al grupo que lo rodea, es un signo de alegría natural. Donde hay un Leo, siempre habrá risas y un ambiente cálido que todos disfrutarán.

Saturno se encuentra en exilio en este signo del zodiaco. Un Leo tiene problemas para asumir el fracaso, la pérdida, los momentos de carencia y tristeza que pueda plantear la vida. Tiende a correrse de todo lo que pueda tener tinte depresivo y nostálgico. No se lleva bien con los momentos de restricción y cuando los vive, tiende a desaparecer de la plataforma pública, pues no les gusta que lo vean afrontando alguna prueba.

Sus cualidades: Es un signo muy optimista, donde está alegra como si fuera el propio sol, la vida de los demás. Tiene una gran fe en sí mismo, esto le permite conseguir muchos de sus objetivos, pues no le tiene temor a los retos. Sabe organizar equipos, tiene una tendencia natural al liderazgo y lo asume muy bien. Es noble de sentimientos, puede amar intensamente y ser fiel a los dictados del corazón. Hay franqueza y honestidad, no puede guardarse una opinión o sentimientos, siempre hablará expresando su verdad.

Sus defectos: Puede ser muy orgulloso, la dignidad lo lleva a perder contacto con sus verdaderos deseos y puede distanciarse de lo que anhela, tan solo para mostrarse autosuficiente. En su faceta negativa hay egocentrismo, cierta arrogancia y vanidad. Es muy histriónico y a veces dramático, vive y experimenta su vida como si fuera una verdadera película que el mundo entero debe de conocer y admirar. Puede ser ostentoso y a veces, tiende a despilfarrar sus recursos.

Profesiones: Toda labor que esté relacionada con el organizar, dirigir y mandar. Es muy creativo, necesita espacios donde pueda inspirarse y plasmar sus ideas, muchas de ellas, brillantes y exitosas. Son buenos directores, jefes, presidentes de directorio, capataces, organizadores y encargados. Es el signo del arte dramático, hay muchas personas dedicadas a la actuación que nacieron bajo este signo zodiacal. Pueden ser buenos joyeros, actores, organizadores de eventos y fiestas, etc.

Últimas predicciones para Leo

27 de abril del 2021

Deberás realizar desplazamientos que no habías considerado. Será un día agotador, pero positivo porque resaltarás en todas tus gestiones. Solo evita hacer comentarios que luego te perjudiquen.

26 de abril del 2021

Solicitarás el apoyo de alguien que procede con más lentitud que tú, esto podría alterarte dados los apuros que debes de resolver. No discutas y busca la manera que pueda entender tu situación.

25 de abril del 2021

Esperar a que esa persona se vuelva a acercar te hace perder nuevas oportunidades sentimentales. Es el momento de ser más radical y sacar de tu vida aquello que no te brinda felicidad.

24 de abril del 2021

Tus ánimos no son los mismos de siempre, hoy alguien que te aprecia notará este cambio en tu comportamiento y se acercará para escucharte y entenderte. Expresa lo que sientes, te ayudará.

23 de abril del 2021

Iniciarás tu jornada desde muy temprano, tu meta será culminar todo a tiempo para dedicarte a asuntos particulares o familiares. Cierras el día en un reencuentro muy grato, lo disfrutarás.

