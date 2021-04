Horóscopo semanal del 26 al 30 de abril del 2021: pronósticos de Mhoni Vidente

Inicia la semana con el horóscopo semanal de Mhoni Vidente, la popular astróloga comparte e interpreta los designios de los astros para tu signo del zodiaco en temas de salud, trabajo y amor.

No olvides también que puedes conocer consejos astrales y más predicciones completas del horóscopo de hoy, ayer y mañana en La República.

Horóscopo semanal de Aries

Esta semana tu signo atraviesa por unas energías de renovación total. Cuidado con las envidias de tus compañeros de trabajo, trata de mantenerte en bajo perfil y no comentar nada de lo que tienes en planes. Un amor del signo de Capricornio o Virgo va a entrar en tu vida para que te sientas pleno.

Tu golpe de suerte son los números 04 y 32. No descuides tu salud, trata de ir con el médico a chequeo. “Yo soy” es tu frase para esta semana.

Horóscopo semanal de Tauro

Tendrás la fuerza para enfrentar los problemas que tienes día a día y sobre todo el poder de decisión para continuar en el camino hacia tus metas y el éxito. “Fuerza y poder” es tu palabra clave.

En esta semana te recomiendo revisar tu salud, ya que tienes que estar al 100% para que todo lo demás en tu vida esté bien. Trata de dormir mejor y no desvelarte con tu celular. Tu golpe de suerte será el 29 de abril con los números 02 y 19.

Horóscopo semanal de Géminis

El signo de Géminis siempre busca vivir bien y alcanzar el reconocimiento de los demás, por eso no debes confiarte ni distraerte hasta conseguir tus metas. Días de mucho estrés por situaciones que no puedes controlar, así que solo da lo mejor de ti, pero no te presiones demasiado. Se viene una situación de traición en tu vida amorosa, así que date un tiempo a solas para recapacitar mejor sobre tu futuro.

A los solteros les llega un amor del elemento fuego que va a ser muy compatible. Tus números de la suerte son el 04 y 31. “Abundancia” es tu palabra clave en esta semana

Horóscopo semanal de Cáncer

Dile adiós a las depresiones, principalmente transformando todo lo que te rodea y buscando personas más compatibles y positivas. Semana de cambios fuertes en tu trabajo, pero a ti no te afectarán directamente. “Transformación” es el mensaje para esta semana.

Deja las excusas y mentiras con tu pareja, a veces es mejor terminar una relación si no están a gusto. Sales de viaje por cuestiones de trabajo. Trata de estar muy concentrado en todo lo que vayas a realizar. Tu golpe de suerte va a ser el 28 de abril con los números 03 y 29.

Horóscopo semanal de Leo

“Paciencia” es la palabra que definirá tu semana. A los Leo les gusta sentirse admirados por los demás signos, pero no debes aprender también a ser humilde y recordar que puedes aprender de todos.

Semana de altibajos en cuestión de trabajo y vida personal, pero no le des tanta importancia y mantén un perfil bajo para no llenarte de envidias. Te pagan una deuda del pasado. Un amor nuevo te invita a salir. Tendrás un golpe de suerte el 29 de abril con los números 05 y 43.

Horóscopo semanal de Virgo

Tu frase clave de esta semana va a ser “Yo analizo”. Recuerda que el signo de Virgo siempre busca la estabilidad emocional y económica para estar pleno, así que no dudes en invertir tus ahorros para iniciar un negocio propio que te de llene de abundancia.

Esta semana será de grandes retos laborales que te harán sacar lo mejor de tu persona. Cuidado con las traiciones de amigos, recuerda que no puedes confiar demasiado. Tu golpe de suerte será el 28 de abril con los números 01 y 28.

Horóscopo semanal de Libra

El mensaje de tu ángel es “Toma decisiones”. Tu signo se caracteriza por su forma de entablar conversaciones y ser muy carismático con los que te rodean, pero también eres de espíritu aventurero. Tu gran problema de salud son los riñones y el sistema nervioso, por eso debes meditar y hacer ejercicio para calmarte.

Tendrás una semana muy buena en cuestiones de cierres de contratos o cambios positivos de trabajo. Tendrás un golpe de suerte con los números 01 y 28. Recuerda que en esta vida se vino a ser feliz.

Horóscopo semanal de Escorpio

Tu ángel te dice: “Enfrenta tus problemas”, esto implica que atravesarás por un momento difícil en tu vida personal. Tu signo es de carácter intenso, pero a veces te gana lo sentimental y caes en problemas de vicios como drogas, alcohol o deudas económicas.

Eres el más limpio y ordenado del Zodiaco, por eso siempre te gusta vivir bien. Tu signo también destaca por ser buen amante pero mal proveedor, casi siempre te domina ver primero por ti. Tus números de la suerte son el 16 y 25.

Horóscopo semanal de Sagitario

La clave para ti esta semana será “Intuición y sabiduría”. Entenderás a qué vienes a este plano terrenal y podrás ayudar a los demás. Esta semana acudirás a juntas de trabajo y cambios de proyectos provechosos para tu signo. Inicias una dieta y haces ejercicio, pero trata de ser constante para que veas los resultados como deseas.

En el amor te da por sufrir con personas que no son para ti y te aferras a relaciones prohibidas, pero logras tener grandes amigos. Te viene un golpe de suerte el 29 de abril con los números 19 y 31.

Horóscopo semanal de Capricornio

Tu frase de esta sema es: “Siempre supérate y deja lo negativo atrás”. A tu signo le llegará en esta semana una racha de madurez mental y crecerá en todos los aspectos de la vida, pero más en lo sentimental. Se te presentará la oportunidad de un mejor trabajo o un cambio positivo en tu vida personal y aprenderás quiénes son tus amigos.

Tu signo es fuerte mentalmente, por eso siempre destacas como un gran líder social, pero tienes el defecto de la soberbia. Debes cuidarte de depresiones y problemas del sistema nervioso ante los altibajos en tu vida. Tus números de la suerte son el 27 y 30.

Horóscopo semanal de Acuario

Tu ángel te dice: “Valora lo que tienes en tu vida”. Ten cuidado para no dejarte llevar por amigos y amores que sólo quieren un interés económico en tu vida, tendrás días de madurez emocional y sabrás lo que quieres en tu vida para enfrentar todo y a todos a fin de y defender tu felicidad.

Esta semana tomarás decisiones importantes para crecer en lo laboral, tu signo atravesará por una etapa de prosperidad, por eso te recomiendo no retroceder en ningún momento. Los solteros conocerán a un amor muy compatible. Evita los problemas de infección de la piel, a tu signo le encanta el sol pero ten precaución. Tu golpe de suerte será el 29 de abril con los números 14 y 15.

Horóscopo semanal de Piscis

Tu frase semanal es “Viene la prosperidad, pero deja a un lado las inseguridades”, esto será básico en estos días para tu signo, ya que comienza el crecimiento económico en tu vida y debes evitar sabotearte con tus pensamientos negativos, así que esta semana escucha ese llamado a la prosperidad y deja atrás las inseguridades.

Esta semana habrá cambios en tu trabajo, experimentarás una transformación para tu signo, así que debes ser prudente sobre lo que comentes de tus compañeros en el trabajo; es decir, deja a un lado los chismes. Tus números de la suerte son el 08 y 61.