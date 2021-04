Horóscopo semanal del 19 al 25 de abril del 2021: pronósticos de Mhoni Vidente

Inicia la semana con el Horóscopo semanal de Mhoni Vidente, la popular astróloga comparte e interpreta los designios de los astros para tu signo del zodiaco en temas de salud, trabajo y amor.

No olvides también que puedes conocer consejos astrales y más predicciones completas del horóscopo de hoy, ayer y mañana en La República.

Horóscopo semanal de Aries

Esta semana te va a estar dominando el Sol, por lo que la fuerza y la confianza en ti mismo. Vas a tener sorpresas en tu ámbito laboral que ayudará a que tu economía vaya en aumento. Lo negativo de tu signo es la soberbia y a veces te vuelves muy apegado a lo material, lo que muchas ocasiones te causa problemas en tu vida social y amorosa.

Evita conflictos con tu pareja, eres muy celoso y a veces piensas cosas que son, así que trata de hablar las cosas. Te viene un golpe de suerte el día 17 de abril con los números 00, 21 y 33.

Horóscopo semanal de Tauro

Vienen a ti buenas noticias en el ámbito laboral. Tu signo es de los más fuertes, pero también de los más tercos. Trata de medir palabras y acciones para que no te metas en problemas. Semana para hacerte estudios clínicos para checar que estés muy bien de salud.

Ya no extrañes a ese amor que ya no está contigo, es mejor dar la vuelta y seguir avanzando. Tu golpe de suerte va a ser el 16 de abril con los números 04 y 31.

Horóscopo semanal de Géminis

En esta semana el planeta que te va a estar dominando es Venus, lo que augura mucho éxito en los negocios y la oportunidad para formalizar una relación amorosa. El lado negativo de tu signo es que es muy flojo y no le gusta nada relacionado al deporte.

También los caracteriza la infidelidad en las relaciones amorosas, así que tienes que madurar y saber lo que quieres para que no lastimes a las personas. Es momento para hacerte un chequeo completo con tu médico, recuerda que no debes descuidar tu salud. Te viene un golpe de suerte con los números 02 y 19.

Horóscopo semanal de Cáncer

No dejes las cosas para después, sé más organizado con tu tiempo para que no tengas prisas al final. Los Cáncer son muy perfeccionista y siempre buscan el reconocimiento de los demás, pero recuerda que también debes ser humilde y no presumir para no llenarte de energías negativas.

Esta semana viene a ti lo que necesitas para tu bienestar económico. A veces vives en el pasado y no sabes cómo cortar relación con amores que te han hecho daño, así que ponte tú primero y piensa en lo que más te conviene para avanzar en tu vida. Tus números de la suerte son 04 y 31.

Horóscopo semanal de Leo

Tu planeta esta semana es Marte y es tiempo de reinventarte en todos los aspectos de tu vida y por fin dejar atrás una racha de mala suerte. Leo es un luchador incansable y siempre llega a la cima de todo lo que se propone, y esta semana te llegará una oportunidad laboral que te retará a seguir creciendo.

Van a ser unos días de estar al pendiente de tu familia en cuestión económica. Tendrás un golpe de suerte el día 17 de abril con los números 08 y 31.

Horóscopo semanal de Virgo

El planeta que te va regir esta semana es Júpiter, así que junto a tu signo indica que van a ser unos días de suerte en todo lo que realices en cuestión de negocios nuevos y juegos de azar con los números 09, 77 y 13. También vienen grandes sorpresas en cuestión de amores nuevos. Recuerda que debes ser más sociable para conocer personas afines.

Ten cuidado con problemas de intestino o estómago que van a ser tu punto débil en estos días. Recibes la invitación a una boda familiar. Lo que caracteriza a los Virgo es su forma de ver la vida con mucho positivismo y por eso siempre dan el mejor consejo cuando se los piden.

Horóscopo semanal de Libra

El planeta que te va a regir en estos días es Saturno, eso indica que es el momento de quitarte obstáculos y frenos para alcanzar el éxito. Ya no busques tanto el amor, déjalo que llegue solo y a su tiempo. Recuerda que lo más importante es que tengas un pareja que te haga crecer en todos los sentidos.

Te viene un golpe de suerte en cuestión de trabajo y te dan un reconocimiento económico. Tus números mágicos son 02, 24 y 32. Tu punto débil en cuestión de salud son los huesos.

Horóscopo semanal de Escorpio

Urano es el planeta que dominará a tu signo en esta semana, significa la llegada de cambios positivos para crecer más en lo económico y personal. Te ayudará a tener el éxito que tanto deseas, pero debes tomar en cuenta ser más discreto con tus planes a futuro para que no tengas energías negativas como obstáculos.

El 18 de abril va a ser de suerte para tu signo con los números 00 y 23. Se te dan muy bien las ventas, trata de especializarte para tener mucho éxito. Serán días de algunos conflictos de pareja y celos, así que trata de calmarte no hacer discusiones grandes.

Horóscopo semanal de Sagitario

Tu planeta esta semana es Neptuno, que junto a tu signo significa alcanzar la felicidad en todos los sentidos, es decir, que es el momento de dejar todo atrás el rencor y corajes guardados. Algo negativo de tu signo es que no sabe perdonar a quien le hizo daño, pero debes recordar que la única persona que sale afectada por estos sentimiento eres tú.

Los Sagitario que están en pareja van a tener una sorpresa de embarazo. Te viene un golpe de suerte con los números 27 y 01. Llega a tu vida un amor prohibido, trata de no caer en esas tentaciones.

Horóscopo semanal de Capricornio

Plutón es el astro que dominará a tu signo, se viene un cambio radical en el ámbito laboral, es decir, es el momento de buscar un mejor puesto y reacomodar tus metas a futuro. Te va a llegar un dinero extra, pero debes ahorrarlo para el futuro y no hacer compras innecesarias.

Te gusta ser el centro de atención, por lo que es importante que te pongas a hacer ejercicio y tengas una buena alimentación para verte de los mejor y estar sano. Te viene un golpe de suerte con los números 30 y 17. Trata de usar mucho el color naranja para tener más abundancia.

Horóscopo semanal de Acuario

El Sol regirá tu vida en estos días, esto te indica que vas a tener comienzos nuevos. Cuidado con las traiciones amorosas y de amistades, van a ser unos días complicados en cuestión de tus relaciones.

Un amor del signo de Aries o Libra regresará a tu vida, pero trata de ya no ser infiel y tomar tu relación de pareja más en serio. Tus números mágicos son 11 y 15. Usa más el color rojo, eso te va a atraer más abundancia.

Horóscopo semanal de Piscis

Esta semana te va a regir la Luna, esto significa que todos los sentimientos puros van a estar muy presentes en tu vida. Tu signo y la Luna son la combinación perfecta para hacer grandes cambios en tu entorno laboral, por eso te recomiendo que empieces a buscar mejores opciones de trabajo y sueldo.

La Luna también va a ayudarte a tener triunfos en todo lo que sea relacionado en cuestiones legales, así que es el momento de cerrar ciclos y empezar una nueva vida de prosperidad. Tus números mágicos van a ser 03 y 28. Cuidado con problemas de estómago o úlceras, trata de estar más relajado y tener una buena alimentación.