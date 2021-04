Horóscopo de Sagitario para hoy, lunes 19 de abril del 2021

Horóscopo de Sagitario hoy

Una persona te alertará de intrigas en tu contra, usa esta información y corrige aquellos errores que venías cometiendo en tu labor. De ti depende conservar tu buena imagen profesional.

Fechas:

23 de noviembre - 21 de diciembre

Características:

Los del signo Sagitario se caracterizan por su optimismo, honestidad, intelectualidad y su buen sentido del humor. Son signos que aman la libertad, el poder viajar y la aventura. Son súper deportistas, alegres, joviales, versátiles y exigentes cuando se tranzan un objetivo.

Últimas predicciones para Sagitario

18 de abril del 2021

Aunque las cosas no están saliendo mal, algunos detalles de poca importancia podrían afectar tu ánimo generándote disgustos. No pierdas la armonía que has conseguido por algo intrascendente.

17 de abril del 2021

Estarías solicitando algún tipo de apoyo económico para completar el capital que tus proyectos necesitan. Conversarás con una amistad que tiene disposición económica y deseos de ayudarte.

16 de abril del 2021

Estarías por acelerar un acuerdo económico o préstamos sin evaluar al detalle las condiciones que podrías asumir. No te apresures, hay condiciones que no serían del todo convenientes.

15 de abril del 2021

Te encargarán una labor de cierta complejidad, pero gracias a tu esfuerzo y constancia, lograrás brillar en tu gestión y cubrir toda expectativa. También recuperarás un dinero pendiente.

14 de abril del 2021

Un tema documentario o un asunto de permisos te complicaría ese traslado o viaje que tenías programado. No obstante, tendrás el apoyo de alguien que te ayudará a resolverlo todo.

Ritual de Jhan Sandoval

Si sientes que la intensidad de tu relación va decayendo y quieres encender pasiones dormidas, este ritual de Jhan Sandoval es el mejor para ti.

Solo necesitas una vela roja, pétalos de rosa y sangre de grado. Mira el siguiente video y anímate a realizarlo.