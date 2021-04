Horóscopo de hoy domingo 18 de abril, consulta tus predicciones

Predicciones del horóscopo de hoy domingo 18 de abril del 2021 según las cartas del tarot de Jhan Sandoval. Entérate de lo que te deparan los signos del zodiaco en el amor, trabajo, salud y comienza el día con los mejores horóscopos diarios.

Aries

Es posible que en una cena o almuerzo familiar no te sientas cómodo con los comentarios de un ser querido. Desarrolla tu tolerancia, será indispensable para evitar resentimientos o disgustos.

Tauro

Si deseas disfrutar de este día de descanso tendrás de desconectarte de algunas obligaciones, especialmente aquellas relacionadas a tu agenda laboral. Necesitas recuperar energías.

Géminis

La semana no te ha traído buenas noticias y desearás alejarte del entorno para descansar. No te será posible, recibirás la visita de amistades que te ayudarán a recuperar los ánimos.

Cáncer

Hoy te encargarás de atender asuntos domésticos que habías pospuesto por tu agenda laboral. No obstante, tendrás la energía y el ánimo suficiente para resolver todo lo que se presente.

Leo

Te enteras de algo que modificará por completo el proyecto que deseabas concretar, no apresures ningún proceso y analiza el nuevo panorama. Solo así te podrás conducirte con seguridad.

Virgo

Recibes la visita de alguien que alegrará tu día. Hoy mejoran tus ánimos, te sentirás cómodo con todo lo que te rodee y propiciarás un momento de unión y cercanía con tus seres queridos.

Libra

No permitas que tu mente te haga dibujar escenarios negativos en situaciones que se revolverán con facilidad. Hoy conversarás con alguien que te ayudará a recuperar la tranquilidad.

Escorpio

Hoy intentarás acercarte a esa persona que se ha distanciado de ti. No permitirás que la indiferencia siga dañando la relación y darás el primero paso para reconciliarse, lograrás tu propósito.

Sagitario

Aunque las cosas no están saliendo mal, algunos detalles de poca importancia podrían afectar tu ánimo generándote disgustos. No pierdas la armonía que has conseguido por algo intrascendente.

Capricornio

Ese familiar que se ha comprometido a apoyarte podría mostrar un comportamiento poco tolerante. Sé flexible y adáptate, solo así todo seguirá avanzando sin problemas.

Acuario

Esa persona que desea volver a tu vida no ha cambiado. No retomes nada que vuelva a generarte inestabilidad emocional, lo mejor será mantener distancia si deseas conservar tu tranquilidad.

Piscis

Estarías tomándote más tiempo del debido para resolver ese problema familiar. No te conviene dilatar tanto los procesos, es el momento de actuar si deseas que todo cambie a tu favor.