Horóscopo de Leo hoy

Tendrás que cruzar información importante, cuidado con distraerte, un mínimo error podría complicar todos tus avances. También te acompañará una serie de desplazamientos y viajes cortos.

Fechas:

23 de julio - 22 de agosto

Características:

Leo es un signo de fuego con una personalidad fuerte, dominante y a la vez encantador. Brilla por dónde va y llama la atención de los demás. Es muy sociable, valiente, atrevido, creativo y líder por naturaleza. También pueden llegar a ser prepotentes, orgullosos y arrogantes.

Últimas predicciones para Leo

8 de abril del 2021

Una persona práctica e inteligente colaborará contigo en el desarrollo de tus actividades, con su apoyo tendrás mejores resultados. En lo personal, controla tu carácter, no te conviene discutir.

7 de abril del 2021

Aunque las cosas están funcionando laboralmente, no te complacen los resultados por ser diferente a lo que habías esperado. No permitas que la inconformidad te haga opacar un buen momento.

6 de abril del 2021

Es posible que te enfrentes a competidores u opositores, mantén perfil bajo y pasarás desapercibido. Tendrás una conversación muy agradable con una persona interesada en conocerte.

5 de abril del 2021

No permitas que el orgullo te bloquee y aleje de esa persona que hace lo posible por recuperar tu cariño y confianza. Permite que los lazos se vuelvan a unir, tú también deseas la reconciliación.

4 de abril del 2021

No estarías controlando tu imaginación, lo que podría generar un exceso de sugestión y temores que no te permitan actuar objetivamente. Domina tu mente y tendrás todo bajo control.

3 de abril del 2021

No ignores a tus amistades, hoy podrías recibir una llamada de alguien que desea conversar contigo, pero es posible que no te acompañe el ánimo y lo dejes pasar. Cambia esta actitud, no te conviene.

