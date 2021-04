Predicciones del horóscopo de hoy, viernes 9 de abril de 2021 según las cartas del tarot de Jhan Sandoval. Entérate de lo que te deparan los signos del zodiaco en el amor, trabajo, salud y comienza el día con los mejores horóscopos diarios.

Recuerda que si deseas conocer las predicciones más completas del horóscopo siempre puedes consultar el horóscopo de hoy, ayer y mañana en La República.

Aries

Tendrás que resolver complicaciones de último momento, no pierdas tiempo en lamentaciones y concéntrate en hallar las soluciones. Si te mantienes firme, todo se podrá solucionar.

Tauro

Alguien intentará vincularte en una actividad que no te convendría asumir pues generaría más desgaste y poca rentabilidad. En el amor, sé más flexible, ser radical solo conduciría a separaciones.

Géminis

Llegas a un pacto o acuerdo con alguien que tendrá palabra. En poco tiempo lograrás concretar aquello que parecía imposible de conseguir. En lo personal, momentos de unión y reconciliación.

Cáncer

Ya has detectado los errores que habías cometido, ahora tendrás el panorama claro para volver a ejecutar y tener mejores resultados. No te adormezcas, no te conviene dejar pasar el tiempo.

Leo

Alguien con quien habías programado una serie de actividades tendrá un cambio imprevisto en su agenda generándote una cancelación sorpresiva. A pesar del estrés sabrás manejar la situación.

Virgo

Estarás absorbido en una actividad demandante. Tienes que aprender a organizar tus tiempos y distribuirlos de una mejor manera. Hay asuntos familiares que sigues abandonando, cuidado.

Libra

Rompes radicalmente con una situación que te hacía presa del estrés y la preocupación. Liberarte te encaminará a nuevos objetivos. En el amor, vuelve la pasión y la intensidad a tu relación.

Escorpio

Retomarás contacto con personas influyentes que te ayudarán a resolver esos problemas que no te han permitido avanzar. En el amor, esa persona que te interesa se comunicará.

Sagitario

Una persona creativa y de buena voluntad se incorporará a tus proyectos, su apoyo será importante. Un ambiente de armonía se respirará en tu entorno familiar, volverá la tranquilidad.

Capricornio

Evita rivalidades con compañeros o superiores, podrías generarte anticuerpos y enemistades que luego perjudiquen tus proyectos. De ti depende recibir la colaboración que necesitas.

Acuario

Cierto desorden y algunos imprevistos te mantienen en una constante tensión. Necesitas recuperar la calma, solo así podrás analizar bien el terreno y tomarás las mejores decisiones.

Piscis

Decides evaluar minuciosamente esa labor que ha presentado errores y retrasos. Gracias a tu paciencia lograrás encontrar la solución. En el amor, no te apresures y conoce bien a esa persona.