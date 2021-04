Predicciones del horóscopo de hoy jueves 8 de abril de 2021 según las cartas del tarot de Jhan Sandoval. Entérate de lo que te deparan los signos del zodiaco en el amor, trabajo, salud y comienza el día con los mejores horóscopos diarios.

Recuerda que si deseas conocer las predicciones más completas del horóscopo siempre puedes consultar el horóscopo de hoy, ayer y mañana en La República.

Aries

Estarías perdiendo la exigencia en tu labor, cuidado con las consecuencias, podrías estropearse avances laborales si no cambias de actitud. En lo personal, evita confrontar con tu entorno.

Tauro

Estás por seguir pautas equivocadas, pero hoy conversarás con alguien de más experiencia que sabrá orientarte de una manera adecuada. En el amor, necesitas disculparte y conciliar.

Géminis

Tienes deseos de abandonar una actividad para dedicarte a un nuevo proyecto, pero te da temor equivocarte y perder. Vence la inseguridad y cree en tus sueños, ellos te llevarán al éxito.

Cáncer

Tu labor está tomando protagonismo, te sentirás más exigido por las circunstancias y también por el entorno, pero cuidado, estarías desgastándote más de la cuenta. Valora el descanso.

Leo

Una persona práctica e inteligente colaborará contigo en el desarrollo de tus actividades, con su apoyo tendrás mejores resultados. En lo personal, controla tu carácter, no te conviene discutir.

Virgo

No te sientes seguro de realizar esa inversión, hoy analizarás los niveles de riesgos y comprobarás lo perjudicial de la propuesta, la descartarás. En el amor, regresará alguien del pasado.

Libra

No tomes a la ligera una decisión que pueden modificar el curso de tu economía, conviene evaluar todo con suma cautela. En el amor, la comunicación con esa persona mejora de manera notable.

Escorpio

El orgullo te impide reconocer que necesitas de esa persona para realizar tus proyectos laborales, intenta disculparte y retoma ese lazo. En el amor, aléjate de esa tentación, es peligrosa.

Sagitario

Es posible que se cancele un proyecto que considerabas importante. No te frustres y sé paciente, en poco tiempo llegará una mejor oferta. En lo personal, estás recuperándote de esa decepción.

Capricornio

Una persona que aprecias, posiblemente joven, estaría ocultándote información importante, toma tus precauciones. En el amor, expresarás tus sentimientos y propiciarás una reconciliación.

Acuario

Empiezas a ver los resultados de todo tu esfuerzo, hoy celebrarás las mejoras y también conversarás con alguien que podría ayudarte en tus proyectos. Llegan alianzas positivas para tu futuro.

Piscis

No te convencen los avances que has obtenido en tu labor. Hoy conversarás con alguien que te ayudará a encontrar esos errores que no estabas observado. En adelante, todo empezará a mejorar.