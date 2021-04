Horóscopo de Libra para hoy domingo 4 de abril del 2021

Horóscopo de Libra hoy

Estás llegando a tu límite; no te conviene seguir tolerando exigencias y presiones del entorno cuando lo correcto es que recuperes espacios personales y puedas descansar. Intenta relajarte.

Fechas:

23 de septiembre - 22 de octubre

Características:

Libra es un signo muy sociable, pacífico y diplomático. Idealistas, optimistas, románticos y curiosos. Tienen buenos gustos, son elegantes y con grandes dotes artísticos. Les gusta trabajar en equipo, ayudar a los demás y odian las injusticias.

Últimas predicciones para Libra

2 de abril del 2021

Empezarás el día con cierto grado de estrés, pero llegada la tarde, entre alguna visita o llamada que recibas, cambiarán tus ánimos y te mostrarás más relajado. Conversa este buen estado.

1 de abril del 2021

No siempre quedarse en el punto medio es lo correcto. Necesitas tomar decisiones radicales, entre ellas, alejarte de personas que no suman a tu labor. No lo dudes y se más determinante.

31 de marzo del 2021

Resuelves de manera exitosa asuntos laborales muy complicados, vuelve la seguridad y el buen manejo de tus funciones. En lo afectivo, las atenciones que recibirás ayudan a fortalecer tu autoestima.

30 de marzo del 2021

Tu labor demandará que estés en constante comunicación con tu equipo laboral, no te distraigas, un pequeño error podría complicar procesos de cierta complejidad. Mantén la concentración.

29 de marzo del 2021

Atenderás muchas responsabilidades, pero tu energía y pronta respuesta te permitirá resolverlo todo de manera inmediata. Por la tarde, estarás rodeado de amistades o de tus seres queridos.

28 de marzo del 2021

Los constantes cambios de humor de esa persona te tienen inestable y en una incertidumbre permanente. Pon límites y no permitas que su inconstancia te siga generando inestabilidad.

27 de marzo del 2021

No te dejes llevar solo por lo que te dicte la razón o la lógica, estarías separándote de tus sentimientos y actuando con frialdad frente a las personas que amas. No pierdas tu lado sensible.

Ritual de Jhan Sandoval

¿Sin suerte en el plano amoroso? Jhan Sandoval te trae un ritual efectivo para atraer el amor a tu vida. Sigue los pasos y prepárate para una nueva oportunidad en el aspecto sentimental.