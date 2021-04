Horóscopo de Leo para hoy sábado 3 de abril de 2021

Horóscopo de Leo hoy

No ignores a tus amistades, hoy podrías recibir una llamada de alguien que desea conversar contigo, pero es posible que no te acompañe el ánimo y lo dejes pasar. Cambia esta actitud, no te conviene.

Fechas:

23 de julio - 22 de agosto

Características:

Leo es un signo de fuego con una personalidad fuerte, dominante y a la vez encantador. Brilla por dónde va y llama la atención de los demás. Es muy sociable, valiente, atrevido, creativo y líder por naturaleza. También pueden llegar a ser prepotentes, orgullosos y arrogantes.

Últimas predicciones para Leo

2 de abril del 2021

Una persona que te aprecia se acercará para darte una sugerencia respecto a un tema que has estado ignorando. Hoy reflexionarás sobre algunos errores que cometías sin haberlo percatado.

1 de abril del 2021

Tendrás la sensación de haber encontrado el dominio y el control de todas tus actividades. Esto podría dotarte de una confianza exagerada y de cierta desidia; cuidado con las consecuencias.

31 de marzo del 2021

Esa persona que es tan importante para ti necesita de tu apoyo. Tienes que hacer a un lado algunas de tus responsabilidades para poder brindarle la atención que requiere. Luego todo se resolverá.

30 de marzo del 2021

Has sido muy intolerante con algunas personas de tu entorno. Hoy la reflexión te hará comprender que te has equivocado, tratarás de rectificarte y mejorar la comunicación con tus compañeros.

29 de marzo del 2021

La paciencia con la que estás desarrollando algunas de tus actividades te podría jugar en contra. Hoy se acumularían algunas labores que exigen rapidez y más constancia de tu parte, cuidado.

28 de marzo del 2021

Estarás atareado haciendo varias cosas en el día. Un familiar notará tu estrés y tratará de ayudarte, con su apoyo lograrás aligerar la carga y terminar a tiempo con todo. Luego podrás descansar.

