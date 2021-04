Horóscopo de hoy sábado 3 de abril de 2021, consulta tus predicciones

Predicciones del horóscopo de hoy sábado 3 de abril de 2021 según las cartas del tarot de Jhan Sandoval. Entérate de lo que te deparan los signos del zodiaco en el amor, trabajo, salud y comienza el día con los mejores horóscopos diarios.

Recuerda que si deseas conocer las predicciones más completas del horóscopo siempre puedes consultar el horóscopo de hoy, ayer y mañana en La República.

Aries

Tu energía vital aumenta, hoy te mostrarás optimista y con deseos de iniciar todo lo que habías pospuesto por desánimo. Será un día lleno de energía y de actividades que disfrutarás realizar.

Tauro

Tendrás que realizar distintas diligencias, si te organizas podrás resolver todo de una manera práctica y eficiente. En lo personal, decidirás alejarte del entorno para meditar y descansar.

Géminis

No te adelantes a realizar algo que planificaste resolver en equipo. Podrías pelear con algún familiar o amistad si no respetas lo establecido. De ti depende evitar diferencias o discrepancias.

Cáncer

Una conversación pacífica con la persona que amas podría convertirse en un momento de tensión por revivir recuerdos del pasado. No será nada productivo mirar atrás, aprende a olvidar.

Leo

No ignores a tus amistades, hoy podrías recibir una llamada de alguien que desea conversar contigo, pero es posible que no te acompañe el ánimo y lo dejes pasar. Cambia esta actitud, no te conviene.

Virgo

Intentarás hacer que una persona de ideas radicales cambie su manera de pensar. Esto, sumando a su obstinación, podría conducirlos a una conversación acalorada. No te desgastes innecesariamente.

Libra

Esa persona no hará nada por acercarse y tú estás esperando que tome la iniciativa. Es el momento de entrar en acción y dar el primer paso. Ambos tienen que aclarar cosas importantes, recuérdalo.

Escorpio

Tu entorno familiar será tu principal motivación para salir de ese estado de nostalgia. Hoy te mostrarás con más ánimo y con deseos de ayudar a quienes amas, será un día muy positivo.

Sagitario

Ser indiferente con esa persona no será la solución. Busca dialogar y aclarar esas diferencias que los habían separado. Hoy todo podría cambiar si muestras madurez y más humildad.

Capricornio

Aprovecharás parte del día para descansar, pero es posible que una actividad no programada te haga cambiar de parecer y debas atender asuntos que requieren más atención y cuidado.

Acuario

Cuidado con tu carácter, si no controlas las palabras que usas, podrías afectar la relación con algunos de tus familiares. Muéstrate más tolerante y vivirás momentos más gratos y armoniosos.

Piscis

Empiezas a ganarte la confianza y el cariño de alguien que se mostraba distante de ti. Hoy habrá un momento donde ambos podrán compartir, habrá un trato diferente y una mayor cercanía.