Horóscopo de hoy sábado 27 de marzo de 2021, consulta tus predicciones

Predicciones del horóscopo de hoy sábado 27 de marzo de 2021 según las cartas del tarot de Jhan Sandoval. Entérate de lo que te deparan los signos del zodiaco en el amor, trabajo, salud y comienza el día con los mejores horóscopos diarios.

Recuerda que si deseas conocer las predicciones más completas del horóscopo siempre puedes consultar el horóscopo de hoy, ayer y mañana en La República.

Aries

Una persona madura y de carácter se convertirá en tu guía. Aunque su forma de orientarte será algo severa, sus pautas te permitirán resolver exitosamente todo aquello que estaba preocupándote.

Tauro

El sentido práctico que te acompañará te permitirá discernir correctamente, sin dejar que las emociones te nublen. En adelante nadie podrá manipularte, solo así tomarás las decisiones correctas.

Géminis

Has tenido muchas batallas y esta situación que enfrentas no te derrumbará. Hoy debes de basarte en tu experiencia y tu capacidad de control. En poco tiempo ese problema se resolverá.

Cáncer

Es posible que algunos familiares estén notando cierto aire de autoridad e imposición, tanto en tu comportamiento como en tus palabras. Es el momento de reflexionar en cada uno de tus actos.

Leo

Estarías brindándole todo tu tiempo a la agenda laboral, restándole espacio a la vida familiar o personal. Trata de no excederte y reserva un tiempo para ti, necesitas relajarte y descansar.

Virgo

No bajas la guardia y te mantienes expectante de cualquier necesidad que tenga tu entorno, esta actitud, aunque protectora, te tiene una constante tensión que no favorece a tu carácter.

Libra

No te dejes llevar solo por lo que te dicte la razón o la lógica, estarías separándote de tus sentimientos y actuando con frialdad frente a las personas que amas. No pierdas tu lado sensible.

Escorpio

La persona que tienes al frente está haciendo lo posible por no discutir. Evita provocaciones o insistir en la confrontación, podrías generar una pelea que complique más la situación.

Sagitario

Te está costando expresar tus sentimientos por temor a exponer tu vulnerabilidad a esa persona que amas. Cuidado, el orgullo te hace aparentar una frialdad en realmente no sientes.

Capricornio

Tratarás de organizarte y cumplir con esa persona a la que prometiste ayudar. Para ti, tu palabra es importante y no generarás ninguna cancelación. Solo debes administrar bien tus tiempos.

Acuario

No te acostumbres a dar siempre las órdenes. Últimamente te está costando obedecer e incluso, aceptar el punto de vista de otros. Esta actitud estaría complicando tu relación con el entorno.

Piscis

Podrías cruzarte con una persona que no entiende de términos medios. Lo que podría traerte problemas, dada tu tendencia a la ambigüedad. Muestra más seguridad y evitarás distanciamientos.