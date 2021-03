Horóscopo semanal | Mhoni Vidente, popular pitonisa mexicana, interpreta los designios de los astros para tu signo del zodiaco en temas de salud, trabajo y amor. Consulta las predicciones para la semana del 15 al 21 de marzo de 2021.

Mhoni Vidente comparte con sus seguidores todas sus revelaciones según el signo zodiacal a través de su página de Facebook. Para su horóscopo semanal, la reconocida tarotista incluye los números de la suerte que brindarán fortuna a las personas.

Horóscopo semanal de Aries

Esta semana tendrás mucha suerte en todo lo que te propongas y en el ámbito laboral conocerás a nuevos compañeros que te servirán de apoyo. Date un tiempo para ejercitarte y ser más constante, eso ayudará a tu salud y bienestar.

En el amor te busca alguien del signo de Acuario o Virgo para una relación. Tus números de la suerte son 09 y 21.

Horóscopo semanal de Tauro

Estos días serán de muchas actividades importantes en tu vida y decides poner en orden todo lo que te rodea. Tendrás mucho trabajo en esta semana y tu jefe va a estar un poco neurótico, trata de no pelear y sacar adelante todo lo que se te pida.

En el plano sentimental, por fin vendrá a ti el amor que tanto necesitas para ser feliz y estar en paz. Tus números de la suerte son 3 y 28.

Horóscopo semanal de Géminis

Será una semana en la que estarás muy pensativo en tu trabajo, por lo que decides darle un cambio a tu vida y buscar un proyecto laboral más acorde a tu carrera. En tu trabajo va a haber cambios muy fuertes alrededor tuyo.

Tus amigos te buscarán para invitarte a salir. No te niegues esos momentos y trata de irte porque eso te va a ayudar a renovar energías. Tus números de la suerte son 06 y 54.

Horóscopo semanal de Cáncer

Durante esta semana tendrás mucho trabajo y con supervisión de tus jefes, así que sé muy cuidadoso con tu desempeño para que no tengas problemas. Mhoni te recomienda no prestar dinero porque tu signo no sabe cobrar.

Para quienes se encuentran en una relación, se viene un compromiso importante con tu pareja. Tus números de la suerte son 04 y 29.

Horóscopo semanal de Leo

Esta semana vas a estar más tranquilo y ver que los malos momentos ya quedaron atrás, recuerda que tu signo es fuego y por eso estos días que entra la primavera se renueva por completo toda tu energía.

En el plano sentimental, recuperas el amor perdido y será una semana de lo más apasionada. Además, evita las peleas con tu pareja, pues en estos días las energías estarán muy revueltas. Tus números de la suerte son 09 y 31.

Horóscopo semanal de Virgo

Durante esta semana se presentarán momentos de mucha suerte, por lo que tu energía va a estar en un ciclo de metamorfosis. Será una semana de mucho trabajo y juntas con los dueños de la empresa para anunciar algunos cambios.

En lo que respecta al corazón, te busca un amor del pasado para ya cerrar el círculo y pagarte una deuda de dinero. Tus números de la suerte son el 02, 19 y 88.

Horóscopo semanal de Libra

Esta semana será el momento preciso para que de decidas a crecer como persona y dejar un poco la indecisión para poder alcanzar tus triunfos laborales. Mhoni te recuerda que no somos perfectos y se vale equivocarse, así trata de pedir perdón a las personas que lastimaste.

Para los que se encuentran en una relación, hablarás con tu pareja sobre planes para boda o irse a vivir juntos. Números de la suerte son el 01 y 78.

Horóscopo semanal de Escorpio

Esta será una semana para empezar a renovarte por completo en muchos aspectos, pero más en lo laboral. Haces pagos de deudas del pasado y te pones al corriente en todas tus cuentas bancarias.

Intenta darte un poco más de tiempo para dormir en las noches y apagar tu celular, no todo son las redes sociales y te están quitando mucho tiempo de descanso. Números de la suerte son 01 y 29.

Horóscopo semanal de Sagitario

Se vienen días arduos con muchos proyectos atrasados de tu trabajo, así que trata de no desesperarte en estos días para que no tengas problemas con los jefes de tu empresa.

En lo que respecta al plano sentimental, tendrás problemas con tu pareja si estás casado y será por culpa de celos. Números de la suerte son los 13 y 29.

Horóscopo semanal de Capricornio

Semana de estar con toda la buena actitud para salir de los problemas personales y de trabajo. Se viene una propuesta de la compra de una casa o carro por parte de una institución bancaria.

Con respecto al plano sentimental, no olvides que tu signo es muy rencoroso y eso te hace que tengas dificultades en tu vida personal, por eso aprende a soltar lo que no fue y a ser mejor persona. Tus números de la suerte son el 04 y 39.

Horóscopo semanal de Acuario

Estos serán unos días de mucha renovación, tendrás la oportunidad de conocer a personas muy importantes que te ofrecen hacer una empresa. En los próximos días llegará una junta de última hora con tus jefes para unos cambios de puesto.

En el plano sentimental, alguien del trabajo se está enamorando de ti, así que pon en claro toda las situaciones incómodas. Tus números de la suerte son el 14 y 29.

Horóscopo semanal de Piscis

En el plano laboral, será una semana de muchos cambios en tu vida personal y cierre de ciclos de energías negativas. Para los negocios, trata de no relacionarte con amigos y mejor contrata gente profesional.

En el plano sentimental, sé más detallista con tu pareja para que no dejes caer la relación en la monotonía. Tus números de la suerte son el 03 y 29.