Horóscopo semanal | Mhoni Vidente, popular pitonisa mexicana, interpreta los designios de los astros para tu signo del zodiaco en temas de salud, trabajo y amor. Consulta las predicciones para la semana del 22 al 28 de febrero de 2021.

Mhoni Vidente comparte con sus seguidores todas sus revelaciones según el signo zodiacal a través de su página de Facebook. Para su horóscopo semanal, la reconocida tarotista incluye los números de la suerte que brindarán fortuna a las personas.

Horóscopo semanal de Aries

Esta semana por fin decides cambiarte de trabajo para tener mejor nivel económico. Recuerda que tu signo siempre busca la excelencia en todo lo que realiza y siempre vas a tener tu recompensa, así que no dejes de luchar.

Aries es un signo de personalidad muy fuerte y líder por naturaleza, y como es un signo de fuego, su mundo lo mueven los ideales y casi siempre se realizan como personas que ayudan a los demás a encontrar su camino en la vida. Tus números de la suerte son 03 y 29.

Horóscopo semanal de Tauro

Estos días serán de mucho trabajo, así que debes de estar muy atento a todo lo que realizas para que puedas así conseguir lo que tanto deseas.

En el plano sentimental, ya no busques a ese amor que se fue de tu lado, recuerda que siempre que suceden las cosas es porque te convienen, así que tú sigue adelante en todo y verás que en estos días te llegará un amor más compatible del signo de Capricornio, Sagitario o Virgo. Tus números de la suerte son 09 y 16.

Horóscopo semanal de Géminis

Será una semana de estar un poco nervioso y alterado por problemas personales, recuerda que tú tienes el poder de quitarte todo lo negativo, solo necesitas concentrarte en lo que necesitas y verás que vendrá a ti esa abundancia para estar mejor. Te llega un dinero extra para pagar una deuda de tu tarjeta de crédito.

Para los que estén solteros, serán días de muchos amores nuevos y apasionados del signo de Piscis, Aries o Libra, que van a ser muy compatibles contigo. Tus números de la suerte son 01 y 24.

Horóscopo semanal de Cáncer

Aprovecha esta semana ya que van a ser unos días llenos de buenas noticias relacionadas con el trabajo y nuevos proyectos, solo trata de no platicarlo hasta que se te realicen para que no tengas envidias a tu alrededor.

Para los solteros, estarán en el momento de encontrar el verdadero amor y en este día te recomiendo que prendas una vela de color rojo y pidas a tu ángel de la guardia lo que tanto deseas para ser feliz. Tus números de la suerte son 04 y 50.

Horóscopo semanal de Leo

Esta semana te llegará un proyecto laboral, acéptalo, que el 11 de marzo te va a llegar una corriente de energía positiva, por eso te recomiendo prender una vela blanca para que el aura del éxito te rodee más tiempo.

En el plano sentimental, trata de no dar ilusiones si no vas a cumplir. Decides darle un cambio a tu vida. Recuerda que tu signo es muy mental, y si no está bien en un lugar, tú solo te bloqueas para no avanzar, así que a buscar mejores oportunidades de crecimiento personal. Tus números de la suerte son 07 y 51.

Horóscopo semanal de Virgo

Recuerda que esta será una semana de muchos cambios en tu vida personal. Por fin cierras ciclos de energías negativas y empiezas a evolucionar como persona y más en el 11 de marzo. A tu signo le va a venir una corriente de energía positiva y los astros estarán a tu favor para crecer en todo lo que te propongas.

En el plan personal, recuerda que tu signo es muy terco y de temperamento fuerte y eso los hace caer en constantes problemas con sus seres queridos, por eso te recomiendo tratar de medir tus enojos. Tus números de la suerte son el 19 y 28.

Horóscopo semanal de Libra

Esta semana estarás un poco más tranquilo en cuestiones de trabajo. Recuerda que tu signo es muy importante en todo lo que realiza y más en lo laboral, así que deja a un lado los pensamientos pesimistas y llénate de tu energía positiva para que llegues a triunfar, y si en ese trabajo ya no te quieren, busca otro en estos días, que se te va a dar sin problemas.

En el amor, le das mucha importancia a lo que te dice tu pareja. Recuerda que las relaciones son para construir, no para destruir, por eso te recomiendo que lleves tranquilo tu relación amorosa. Números de la suerte son el 05 y 41.

Horóscopo semanal de Escorpio

Esta será una semana de muchas buenas noticias a tu alrededor, sobre todo en lo laboral. Por fin decides cambiarte a un nuevo trabajo con mejor desempeño. Debes tener cuidado con las personas que te juntas porque no todos te quieren ver triunfar, así que aprende a ser más selectivo y busca siempre personas más afines a tu forma de pensar.

En el plano sentimental, recibirás un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo que te va a llenar de alegría. Números de la suerte son 12 y 30.

Horóscopo semanal de Sagitario

Se vienen días arduos de mucho trabajo atrasado y estar en constantes juntas con tus superiores para ordenar los cambios de puesto. Cuídate de problemas de salud, sobre todo de la espalda, que va a ser tu punto débil.

En lo que respecta al plano sentimental, si esa persona no te valora y no quiere nada contigo, trata de ya no rogarle. Recuerda que el amor se da, no se obliga, y que en estos días te va a llegar alguien del signo de Aries, Géminis o Leo que hablará de amor verdadero contigo. Números de la suerte son los 25 y 90.

Horóscopo semanal de Capricornio

Semana de muchos cambios en tu trabajo. Recuerda que tu signo está cruzando por una etapa de inestabilidad en todo y necesitas tener más paciencia en cuestiones de problemas en lo laboral y personal, que estas energías encontradas pronto pasarán y volverás a ser el mismo en todos los sentidos.

Con respecto al plano sentimental, seguirás con tu pareja actual, pero a veces tú mismo te aburres y decides salir con más personas sin cortar tu relación y eso hace que siempre vivas confundido de no saber con quién estar en cuestión de pareja, así que aprende a ser más fiel. Tus números de la suerte son el 17 y 33.

Horóscopo semanal de Acuario

Estos serán unos días de sentirte un poco abrumado por la carga de trabajo y presiones, recuerda que tu signo siempre quiere hacer todo al mismo tiempo y estar muy acelerado, por eso se te recomienda relajarte y organizar mejor tu tiempo para que puedas hacer todo de la mejor manera.

Te buscarán para ofrecerte un proyecto de trabajo para irte a vivir al extranjero. Tus números de la suerte son el 15 y 66.

Horóscopo semanal de Piscis

En el plano laboral, trata de no caer en provocaciones y no estar a la defensiva de cualquier opinión y verás cómo seguirás de lo mejor. Además, será una semana de festejos y regalos sorpresa. Recuerda que tu signo sigue de cumpleaños y por eso las buenas energías te siguen rodeando.

En el plano sentimental, te invitan a salir de viaje para finales de mes. Ya no busques razones para no estar enamorado. Tus números de la suerte son el 18 y 44.